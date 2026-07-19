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दिल्ली में दो दिन रहेंगे धरना प्रदर्शन के नाम, जम्मू कश्मीर के नेता और किसान करेंगे प्रदर्शन

वहीं नेशनल कांफ्रेंस ने भी अभी तक जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर धरना देने की दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी है. हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस का यह मानना है कि अगर दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर पहले से धरना प्रदर्शन होने के चलते उन्हें किसी दूसरे स्थान का विकल्प देगी तो वह रामलीला मैदान को धरना देने के लिए चुनेंगे. बता दें कि, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस आंदोलन की मुख्य मांग जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराने की है.

दूसरी ओर सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद से लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का जंतर मंतर पर धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचना जारी है. सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से विपक्षी नेताओं का जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के समर्थन में लोगों के बड़ी संख्या में पहुंचने की प्रबल संभावना है.

नई दिल्ली: दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस और 21 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की ओर से इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसान घाट पर धरना प्रदर्शन की तैयारी है. इस लिहाज से दो और नए धरना प्रदर्शन होने से दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया है. साथ ही इन धरना प्रदर्शनों के लिए बड़ी संख्या में किसानों की आवाजाही से रूट डायवर्जन से जनता की भी परेशानी बढ़ सकती है.

रैली की अगुवाई के लिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच चुके हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रदर्शन के लिए कांग्रेस, सपा और आप समेत 52 राष्ट्रीय व क्षेत्रीय नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें कांग्रेस ने इस मांग को अपना पूरा समर्थन दिया है. हालांकि, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस रैली से किनारा कर लिया है. उनका तर्क है कि सिर्फ राज्य के दर्जे की मांग काफी नहीं है, बल्कि इसमें अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लागू करने की मांग को भी शामिल किया जाना चाहिए.

गुरनाम सिंह चढूनी, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (ETV Bharat)

किसान संगठनों से अपील

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने वीडियो जारी करके अधिक से अधिक संख्या में किसान संगठनों से 21 जुलाई को किसान घाट (चौधरी चरण सिंह की समाधि) पर पहुंचने की अपील की है. उनका कहना है कि हमने इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए देश बचाओ मोर्चा का भी गठन किया है, जिसके बैनर तले सभी किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं. अगर इंडो यूएस ट्रेड डील अगर हो गई तो भारत का किसान बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा. हमारी रोजी-रोटी जो खेती से मिलती है वह अमेरिका के हाथ में चली जाएगी तो इससे बड़ी कोई मजबूरी हमारी हो नहीं सकती. हमारे पास प्रचार करने के बहुत ज्यादा संसाधन नहीं हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है वह अगर कुछ नहीं कर सकते, धरने में नहीं आ सकते तो कम से कम आगे तो मेरी इस बात को पहुंचाने में मदद करें.

इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करने की मांग करेंगे किसान नेता

चढूनी ने लोगों से अपील की कि अगर हम अभी नहीं जागे और इस इंडो यूएस ट्रेड डील का हमने विरोध नहीं किया तो हमारी खेती किसानी और गांव बर्बाद हो जाएंगे. दिल्ली पुलिस को हमने किसान घाट पर महापंचायत और धरना प्रदर्शन की परमिशन के लिए पत्र दे दिया है. लेकिन, पुलिस अनुमति नहीं देती है तो भी हम वहां पहुंचेंगे. किसान महापंचायत के माध्यम से हमारी एक ही मांग है कि ट्रेड डील रद्द करो. इस संदेश के साथ हम देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले इस महापंचायत और धरना प्रदर्शन को करने जा रहे हैं. इससे पहले हमने देश बचाओ मोर्चा के तहत देशभर में रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम ट्रेड डील को रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है.

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