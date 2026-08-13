दिल्ली के बवाना में दर्दनाक हादसा, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत
दिल्ली में नरेला स्थित DDA फ्लैट्स के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई.
Published : August 13, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बारिश के कारण हुए जलभराव से इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया. नरेला के 100 फुटा स्थित DDA फ्लैट्स के पास बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. दोनों बच्चों की उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है.
13 अगस्त 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि DDA फ्लैट्स, 100 फुटा, नरेला के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में दो बच्चे डूब गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बवाना इलाके के रहने वाले दोनों बच्चे पानी से भरे गड्ढे में खेलने उतरे थे. इसी दौरान दोनों पानी में डूब गए. आसपास मौजूद लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया और तत्काल SRHC अस्पताल, नरेला ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
निर्माणाधीन जगह पर भरा था बारिश का पानी
DDA फ्लैट्स के निर्माण के दौरान इलाके में जगह-जगह गड्ढे खोदे गए थे. लगातार हुई बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर गया था.ये खुले गड्ढे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुए. हादसे के बाद निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक किसी विभाग की लापरवाही को हादसे का कारण घोषित नहीं किया गया है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की आगे जांच की जा रही है.
दिल्ली पुलिस ने मानसून के दौरान अभिभावकों से बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि बच्चों को खुले गड्ढों, नालों और जलभराव वाली जगहों के पास जाने से रोका जाए, क्योंकि बारिश के बाद ऐसी जगहों पर पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है.
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