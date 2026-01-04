ETV Bharat / state

DIMTS का अंत..., बसों की कमी और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, दिल्ली में सरकार के लिए बड़ी चुनौती

दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2025 में हुई कैबिनेट की बैठक में DIMTS को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में ग्रीन, क्लीन व फ्यूचर-रेडी दिल्ली की दिशा में अहम निर्णय लिए गए. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से DIMTS द्वारा संचालित सभी बस सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. राजधानी की पूरी बस व्यवस्था डीटीसी के अधीन होगी. सरकार का दावा है कि इससे बसों का संचालन अधिक प्रभावी होगा, सेवाएं समयबद्ध बनेंगी. साथ ही यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी व सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा.

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ अनिल कुमार चिकारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई साल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दिल्ली जैसे महानगर को कम से कम 11,000 बसों की जरूरत है. लेकिन आज तक यह आंकड़ा छूना तो दूर, सरकारें लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाईं. अनिल चिकारा के अनुसार, सरकार भले ही कागज़ों में बसों की संख्या बढ़ाने व नई योजनाओं की बात कर रही हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी बसों की भारी कमी है. 2026 में दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में नई बसें लाना व उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करना होगी.

दिल्ली में बस स्टैंडों पर लंबी कतारें व भीड़ का दृश्य (ETV Bharat)

वर्तमान में दिल्ली में कुल 5250 बसें सड़कों पर चल रही हैं. इनमें से 2740 बसें डीटीसी के पास हैं, जबकि 2510 बसें DIMTS के अधीन क्लस्टर योजना के तहत चल हो रही हैं. राजधानी में रोजाना करीब 40 लाख यात्री बसों से सफर करते हैं. सुबह-शाम के पीक आवर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि यात्रियों को बसों में चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती है. बस स्टैंडों पर लंबी कतारें व भीड़ आम दृश्य बन चुकी है.

नई दिल्ली: सार्वजनिक परिवहन के लिहाज से साल 2026 राजधानी दिल्ली में बेहद अहम व चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है. मेट्रो के बाद दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी लाइफलाइन मानी जाने वाली बस सेवा पहले से ही भारी दबाव में है. वहीं, अब दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) को पूरी तरह समाप्त कर सभी बस सेवाओं को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के अधीन लाने का फैसला एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बसों की कमी, बढ़ती यात्रियों की संख्या व इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, तीनों मिलकर 2026 में सरकार के सामने बड़ी परीक्षा खड़ी करने वाले हैं.

इलेक्ट्रिक बसों पर सरकार का ज्यादा फोकस

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह का कहना है कि राजधानी दिल्ली स्वच्छ व भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की ओर तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस कनेक्टिविटी व 3400 से अधिक ई-बसों के माध्यम से दिल्ली स्वच्छ, किफायती और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी व प्रदूषण में कमी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. दिल्ली सरकार की दिसंबर 2026 तक दिल्ली की पूरी बस फ्लीट को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है, जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी.

इलेक्ट्रिक बसों पर दिल्ली सरकार का ज्यादा फोकस (ETV Bharat)

रूट निर्धारण के साथ बस संचालन में होगा बड़ा बदलाव

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी व डिप्टी सीजीएम अनिल देव के मुताबिक, हाल ही में 9 मीटर की कुछ नई बसें डीटीसी की फ्लीट में शामिल की गई हैं. आगे भी नई बसें लाने का प्रयास जारी है. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से DIMTS के अधीन चलने वाली सभी बसें डीटीसी के नियंत्रण में आ जाएंगी. इसके लिए रूट निर्धारण का काम तेजी से किया जाएगा. हालांकि, पूर्वी दिल्ली में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जहां यह तय किया गया है कि किन रूट्स पर 9 मीटर और किन पर 12 मीटर की बसें चलाई जाएंगी. यह पूरा काम आईआईटी दिल्ली की तकनीकी मदद से किया गया है. आने वाले समय में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी यही मॉडल लागू होगा.

DIMTS के पास बसों की संख्या (ETV Bharat)

नौकरियों पर असर नहीं, यात्रियों को मिलेगा फायदा

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, DIMTS के खत्म होने से ड्राइवरों व कंडक्टरों की नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं, स्टाफ काम करता रहेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनकी मॉनिटरिंग DIMTS की बजाय डीटीसी करेगी.

डिप्टी सीजीएम अनिल देव के मुताबिक, इस बदलाव से कई व्यावहारिक समस्याएं भी खत्म होंगी. पहले डीटीसी व DIMTS अलग-अलग तरीके से रूट तय करते थे, जिससे कुछ सड़कों पर बसों की भरमार व कुछ रूट्स पर भारी कमी देखी जाती थी. एक ही संस्था के तहत संचालन से यह असंतुलन दूर होगा. इसके अतिरिक्त यात्रियों को पास से जुड़ी परेशानी से भी राहत मिलेगी. अभी तक डीटीसी का पास होने पर DIMTS की बस में सफर की अनुमति नहीं थी, लेकिन एकीकृत व्यवस्था से यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी. इसके साथ ही पैसों को भाई बचत होगी.

बसों की भारी कमी, रोजाना 40 लाख यात्रियों की परेशानी (ETV Bharat)

यूनियन का समर्थन, लेकिन बसों की संख्या पर चिंता

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है, ''राजधानी में बसों की कमी पिछले कई महीनों से बनी हुई है. सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. DIMTS को खत्म कर बसों का संचालन डीटीसी के अधीन करना एक बेहतर फैसला है. एक ही काम के लिए एक शहर में दो संस्थाओं की जरूरत नहीं थी. एक ही संस्था होने से संचालन व मॉनिटरिंग दोनों बेहतर होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को बसों की संख्या भी तेजी से बढ़ानी होगी.''

