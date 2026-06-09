DTC बसों के संचालन को लेकर एक्शन में परिवहन मंत्री, औचक निरीक्षण की दी चेतावनी
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने महिलाओं व बुजुर्गों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है.
Published : June 9, 2026 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर चल रही बसें परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है. इस व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त व व्यवस्थित बनाने के लिए दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने मंगलवार को डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस दौरान मंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करने की चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने बसों में महिलाओं व बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित व सुगम तरीके से बसों में चढ़ने-उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं.
आज दिल्ली सचिवालय में DTC के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) June 9, 2026
बैठक में बस संचालन, यात्री सुविधाओं, रूट ऑपरेशन, समयबद्ध सेवाओं तथा बसों की स्वच्छता एवं रखरखाव की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी बसें निर्धारित स्टॉप पर रुकें,… pic.twitter.com/SxQRV0rboO
परिवहन मंत्री ने डीटीसी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी ड्राइवरों व कंडक्टरों का यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार को सुनिश्चित करें. उन्होंने यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है.
परिवहन मंत्री सिंह ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बस शेड्यूल, रूट ऑपरेशन व सर्विस के समय के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के साथ बारीकी से नजर रखेंगे. इसके साथ ही नियमों के अनुपालन की जांच व जमीनी स्तर पर सर्विस क्वालिटी की जांच करने के लिए वह औचक फील्ड इंस्पेक्शन भी करेंगे.
रूट ऑपरेशन्स की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री ने बस फ्लीट का बेहतर ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए रूट रेशनलाइजेशन को सख्ती से लागू करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि एक ही रूट पर कई बसें एक के बाद एक आगे-पीछे नहीं चले, यात्रियों को बेहतर फ़्रीक्वेंसी व कवरेज देने के लिए बसों के बीच उचित अंतराल सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी बसें अपने तय रूट के साथ ही ट्रिप को पूरा करें. किसी भी तकनीकी खराबी या ऑपरेशन से जुड़ी समस्या की स्थिति में संबंधित डीटीसी बस डिपो व अधिकारियों को तत्काल सूचित करे, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो.
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