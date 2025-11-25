ETV Bharat / state

DTC बसों में आग लगने की घटनाओं का विभाग ने किया रिव्यू,सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए सख्त निर्देश जारी

200 चार्जिंग साइकिल पार करने वाली बसों का हो पूरा मेंटेनेंस चेक : उन्होंने IIT दिल्ली एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जमा की गई डिटेल्ड सिफारिशों को तुरंत इंटीग्रेट करने की भी मांग की. बेहतर सेफ्टी रोडमैप के हिस्से के तौर पर, मंत्री ने निर्देश दिया कि 200 चार्जिंग साइकिल पार करने वाली बसों का पूरा मेंटेनेंस चेक होना चाहिए, जिसमें ओवरचार्जिंग, ओवरहीटिंग और कॉम्पैक्ट-एरिया डायग्नोसिस शामिल है.

तुरंत प्रभाव से बेहतर सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश : ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने निर्देश दिया कि सख्त प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, CNG और इलेक्ट्रिक बसों का गहरा टेक्निकल ऑडिट, लो-वोल्टेज वायरिंग सिस्टम को मज़बूत करना, बैटरी हेल्थ, इन्वर्टर टेम्परेचर और रिपल करंट की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, इंजन और बैटरी कम्पार्टमेंट में आग बुझाने के सिस्टम में सुधार, और डिपो में इमरजेंसी-रिस्पॉन्स की तैयारी को बढ़ाना जैसे बड़े कदम उठाए जाएं.

नई दिल्ली: दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसों में आग लगने की हालिया घटनाओं के बाद एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें एक CNG बस और दो इलेक्ट्रिक बसें शामिल थीं.इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और DTC के सीनियर अधिकारी, और बस बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने शुरुआती नतीजों का रिव्यू किया और ज़ोर दिया कि यात्रियों और फ्रंटलाइन स्टाफ की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है. उन्होंने अधिकारियों को बिना देर किए बेहतर सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया.

जिन मैन्युफैक्चरर्स की बसों में आग, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑडिट: ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आगे निर्देश दिया कि जिन मैन्युफैक्चरर्स की बसों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उनके पूरे फ्लीट का पूरा सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑडिट किया जाए. इसके अलावा, जिन बसों में बैटरी गर्म होने की समस्या है, उन्हें रिस्क कम करने और बैटरी की हेल्थ बढ़ाने के लिए कम वोल्टेज वाली चार्जिंग अपनानी चाहिए.

पुराने कंपोनेंट्स को समय पर बदलने के सख्त निर्देश : ट्रांसपोर्ट मंत्री ने मेंटेनेंस चेक के रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन, असामान्यताओं की पहचान के लिए टेलीमैटिक्स-बेस्ड डायग्नोस्टिक्स और एडवांस्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ डिपो टेक्नीशियन की अपस्किलिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने आगे DTC को EV चार्जिंग के दौरान आइसोलेशन डिस्टेंस को स्टैंडर्डाइज़ करने, डिपो में फायर-हाइड्रेंट की उपलब्धता में सुधार करने और सिस्टम फेलियर के रिस्क को कम करने के लिए पुराने कंपोनेंट्स को समय पर बदलने को पक्का करने का निर्देश दिया.

"हाल ही में एक CNG और दो इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. हमें यह पक्का करना होगा कि दिल्ली में चलने वाली हर बस सबसे ऊंचे सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करे. मैंने अधिकारियों को सेफ्टी और मेंटेनेंस में किसी भी तरह की चूक के लिए ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच अपनाने का निर्देश दिया है." _ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पंकज कुमार सिंह

मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के निर्देश: ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा, "IIT दिल्ली के एक्सपर्ट सुझावों, जिसमें लो-वोल्टेज वायरिंग की मजबूती में सुधार, आग बुझाने के सिस्टम को बेहतर बनाना, बैटरी मैनेजमेंट की निगरानी को मजबूत करना और रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना शामिल है, को हमारे एक्शन प्लान में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा. सभी एजेंसियों को तुरंत सुधार के उपाय करने, सख्त रोकथाम जांच करने और मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. हमारी प्राथमिकता दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली हर बस को सुरक्षित, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार बनाना है.

