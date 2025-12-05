ETV Bharat / state

DTC ने कमाई के मामले में लगाई लंबी छलांग, सात महीनों में 658 करोड़ रुपये की अर्जित

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) लगातार दो वर्षों से घाटे का सामना करने के बाद अब पटरी पर लौटता दिख रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 में डीटीसी ने अपनी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित व जन-उन्मुख बनाने के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया है, जिसके परिणामस्वरूप डीटीसी की औसत मासिक आय अब 93.96 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. पिछले वित्त वर्ष में यह औसत मात्र 68.54 करोड़ रुपये था.

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच डीटीसी की कुल आय 658 करोड़ रुपये रही, जो डीटीसी की तेजी से सुधरती आर्थिक स्थिति का संकेत देती है. इस अवधि में बस टिकटों से 220.33 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि पिंक टिकट सब्सिडी के तहत सरकार को 235.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना ने न केवल महिला सशक्तीकरण को गति दी है बल्कि उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है.