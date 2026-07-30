दिल्ली: राजा गार्डन ट्रांसपोर्ट कार्यालय में अचानक पहुंचे परिवहन मंत्री, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने गुरुवार को राजा गार्डन स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया.
Published : July 30, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 5:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने गुरुवार को राजा गार्डन स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लंबित मामलों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की.उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों को जल्द खत्म करने, आम जनता को समय पर सेवाएं देने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.साथ ही 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी.
मंत्री के अचानक पहुंचने से कार्यालय में हड़कंप मच गया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों और कार्यालय की कार्यप्रणाली की जानकारी ली.मंत्री ने मौके पर मौजूद मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी (एमएलओ) से पेंडेंसी और आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं को लेकर सवाल किए. इस दौरान उन्होंने काम में लापरवाही पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी. मंत्री ने कहा कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ और पेंडेंसी कम नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर निलंबन जैसी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे.
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कार्यालय में आए लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं.वहीं, जब मंत्री डॉ. पंकज सिंह से कथित 650 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है. उन्होंने कहा, 'जांच चल रही है. जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.' मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार निरीक्षण कर रही है और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Delhi: Transport Minister Pankaj Kumar Singh says, "We received complaints about high pendency in some RTO offices under Delhi Transport. We came here to check the status of pending cases and understand how many people are benefiting from the services. The Delhi government and… pic.twitter.com/L55Ry8gC8k— IANS (@ians_india) July 30, 2026
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