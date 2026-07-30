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दिल्‍ली: राजा गार्डन ट्रांसपोर्ट कार्यालय में अचानक पहुंचे परिवहन मंत्री, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

राजा गार्डन स्थित ट्रांसपोर्ट कार्यालय में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, डॉ पंकज सिंह ( ETV Bharat )