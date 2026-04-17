घाटे से मुनाफे की ओर दिल्ली परिवहन निगम, आय में 173 करोड़ रुपए की वृद्धि: परिवहन मंत्री
पिछली सरकारों ने डीटीसी को कमजोर हालत में छोड़ा दिया था- पंकज कुमार सिंह
Published : April 17, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपने वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है. नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार डीटीसी की कुल आय 2024-25 में 822.53 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 26 मार्च तक 995.55 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें लगभग 173 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है.
राजस्व प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण करने से आय में हुई वृद्धि का प्रत्यक्ष विश्लेषण करता है, जैसे कि टिकटों की बिक्री से होने वाली आय 327.23 करोड़ रुपए से बढ़कर 379.77 करोड़ हो गई है, जो साल-दर-साल के हिसाब से 52.54 करोड़ रुपए की वृद्धि है. वहीं, इस दौरान स्पेशल हायर सेवाओं से होने वाली कमाई 82.65 करोड़ रुपए से बढ़कर 99.21 करोड़ रुपए हो गई है, जो इस अवधी में 16.56 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्शाती है. सबसे अधिक बढ़ोतरी आय के विभिन्न स्रोतों (मिसलेनियस) में दर्ज की गई है, जो 342.67 करोड़ रुपए से बढ़कर 446.59 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 103.92 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है.
यह बढ़ोतरी आय के स्रोतों में बेहतर प्रदर्शन के साथ-साथ विज्ञापन, किराया प्राप्ति और जुर्माने की वसूली जैसी अन्य स्रोतों से आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण संभव हुई है. परिवहन निगम ने अपनी औसत मासिक आय में भी 68.54 करोड़ रुपए से 82.96 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो मजबूत वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है.
पिछली सरकारों ने डीटीसी को कमजोर हालत में छोड़ा: पंकज कुमार सिंह
दिल्ली परिवहन निगम की इस विशेष उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए परिवहन मंत्री ने सचिवालय में कहा कि यह बदलाव पूरे डीटीसी परिवार के सामूहिक प्रयासों, प्रतिबद्धता और समर्पण का परिणाम है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सतत मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह बदलाव संभव नहीं था. परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने डीटीसी को आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हालत में छोड़ दिया था. डीटीसी पर घाटे और अक्षमताओं का भारी बोझ था. इसके विपरीत बीजेपी सरकार ने परिवहन निगम को पुनर्जीवित करने, कामकाज के संचालन को सुव्यवस्थित करने का काम किया और निगम को एक आर्थिक रूप से सक्षम, स्थिर और जवाबदेह सार्वजनिक परिवहन इकाई में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.
मंत्री पंकज सिंह ने अंत में कहा कि सरकार का दृष्टिकोण केवल राजस्व बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य जोर संस्थागत क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने, सेवा वितरण में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने पर है कि राजधानी दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय, सुरक्षित और सुलभ परिवहन सेवाएं प्राप्त हों. दिल्ली सरकार डीटीसी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधारों, राजस्व के स्रोतों के विस्तार और आधुनिक एवं सतत परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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