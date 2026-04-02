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DTC ने संभाली दिल्ली की सभी बसों की कमान, 6100 बसों के साथ नए सिरे से रूट प्लानिंग

दिल्ली सरकार के निर्णय के बाद अब राजधानी के सभी 83 बस डिपो डीटीसी के अधीन आ गए हैं. पहले इनमें से 44 डिपो डीटीसी के पास और 39 डिपो DIMTS के अधीन संचालित होते थे. पिछले कुछ महीनों से चल रही हस्तांतरण प्रक्रिया के तहत जनवरी से ही डीटीसी कर्मचारियों को इन डिपो में तैनात किया जा चुका था और अब पूरी व्यवस्था डीटीसी के पास आ गई है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव लागू हो गया है. दिल्ली में सभी बसों का संचालन पूरी तरह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के अधीन आ गया है. इसके साथ ही दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) का अनुबंध 31 मार्च की आधी रात से समाप्त हो गया है.



नई व्यवस्था के तहत राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रतिदिन करीब 6100 बसें दौड़ेंगी. इनमें 4338 इलेक्ट्रिक बसें व 1762 सीएनजी बसें शामिल हैं. पहले DIMTSके अधीन लगभग 2700 बसों का संचालन होता था, जो अब डीटीसी के नियंत्रण में आ चुकी हैं. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा के अनुसार आने वाले समय में बस रूटों व उनकी आवृत्ति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. अब तक अलग-अलग एजेंसियों के कारण कई रूटों पर बसों का असंतुलन देखने को मिलता था. कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा बसें थीं, जबकि कई रूटों पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था.

डीटीसी अब यात्रियों की संख्या व मांग के आधार पर बसों की संख्या घटाने या बढ़ाने का फैसला करेगा, जिससे परिवहन व्यवस्था को अधिक संतुलित व प्रभावी बनाया जा सके. दिल्ली में बसों संचालन की जिम्मेदारी बदल गई है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटरों की बसें पहले की तरह चलती रहेंगी. इन बसों के लिए सरकार प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करती है. इनसे होने वाली आय सरकारी खाते में जमा होती है. पहले इनका संचालन व रखरखाव DIMTS देखता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी डीटीसी निभाएगा. प्राइवेट ऑपरेटर अब डीटीसी के अधीन कार्य करेंगे.



बस संचालन एकीकृत नियंत्रण से यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. बसों का बेहतर वितरण, रूट प्लानिंग में सुधार व संसाधनों का सही उपयोग इन सबके जरिए यात्रा अधिक सुगम हो सकती है. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में बसों की उपलब्धता व समयबद्धता में सुधार देखने को मिलेगा. इस फैसले को दिल्ली की बस सेवा को मजबूत करने व एकीकृत परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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