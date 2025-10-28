ETV Bharat / state

दिल्ली ट्रेन टिकट रिजर्वेशन सेवाएं इस दिन दो घंटे के लिए रहेंगी बंद, जानें क्या है कारण

नई दिल्ली: उत्तरी रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. रेलवे की ओर से बताया गया है कि दिल्ली की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) की सेवाएं आगामी 2 नवंबर की मध्यरात्रि को दो घंटे के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यह व्यवधान मध्यरात्रि 00:05 बजे से 02:05 बजे तक रहेगा. इस दौरान रेलवे अपने पुराने कोर स्विच को नए स्विच से बदलने का काम करेगा, जिसके चलते सभी संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग व कैंसिलेशन पर असर पड़ेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, यह अपग्रेडेशन रेलवे की डिजिटल प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है. तकनीकी सुधार कार्य के दौरान कई सेवाएं बंद रहेंगी, जिनमें पीएनआर इंक्वायरी, करंट रिजर्वेशन, इंटरनेट टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन, टिकट चार्टिंग, ईडीआर, प्राइम्स एप्लिकेशन, एनटीईएस शामिल हैं.

उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे 1 नवंबर की रात से 2 नवंबर की सुबह तक टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन या पूछताछ से जुड़े कार्य पहले ही पूरा कर लें, जिससे किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. 2:05 बजे के बाद सभी सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएंगी. यह प्रक्रिया नेटवर्क को अधिक तेज, सुरक्षित व स्थिर बनाने के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके. उत्तर रेलवे ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि अपग्रेडेशन के बाद पीआरएस सेवाओं की गति व विश्वसनीयता में सुधार देखने को मिलेगा.