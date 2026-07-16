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अलीपुर हिट एंड रन केस: ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, कार भी जब्त

नई दिल्ली: दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित की जान चली गई. यह हादसा बुधवार शाम करीब 6 बजे उस समय हुआ, जब वह सिंघु बॉर्डर पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे थे. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हादसे में शामिल कार को भी जब्त कर लिया है.

हादसा सिंधु बॉर्डर बाईपास पर ड्यूटी के दौरान हुआ, जहां एक कार चालक उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया. घायल अवस्था में अमित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे सिंधु बॉर्डर बाईपास पर हेड कांस्टेबल अमित अपनी नियमित ड्यूटी निभा रहे थे. वह वाहनों की जांच और स्पीड मॉनिटरिंग में लगे थे. इसी दौरान उन्होंने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार में उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक अमित हरियाणा के सोनीपत स्थित विकास नगर के रहने वाले थे और वर्ष 2010 बैच के दिल्ली पुलिसकर्मी थे. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और अन्य परिजन हैं. घटना के बाद पुलिस विभाग और उनके गांव में शोक की लहर है. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ हिट एंड रन समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पोस्टमार्टम के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया.