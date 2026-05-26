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प्रचंड गर्मी में AC वाला हेलमेट लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे पुलिसकर्मी, जानिए क्या है खास?

नई दिल्ली: सम्राट होटल के बाहर व्यस्त चौराहे पर तैनात हेड कांस्टेबल राजीव कुमार सिर पर एसी वाला हेलमेट लगाकर ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं. 40-45 डिग्री के तापमान में यह हेलमेट उन्हें अपनी ड्यूटी करने में गर्मी से राहत भी दे रहा है. यह हेलमेट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीषण गर्मी से निपटने में पुलिसकर्मियों की मदद के लिए ट्रायल के तौर पर मंगवाया है.

दरअसल, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत 10 खास हेलमेट खरीदे गए हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बांटे गए हैं. उन्हें आज ही यह हेलमेट ट्रायल के लिए दिया गया है. तुगलक रोड सर्किल और चाणक्यपुरी ट्रैफिक सर्किल सहित और भी कई सर्किल में यह हेलमेट दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इसमें लिथियम की एक छोटी बैटरी है, जिससे स्विच ऑन करने पर AC चलता है. इस हेलमेट से 10 से 15 डिग्री टेंपरेचर कम करने में मदद मिलती है. बता दें कि अभी एक एक घंटे के लिए एक एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह हेलमेट दिया जा रहा है. फिर उनसे फीडबैक लेकर ट्रायल की समीक्षा की जाएगी फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मिला एसी हेलमेट (ETV Bharat)

सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए और भी उपाय

बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट के अलावा और भी उपाय किए हैं. इन उपायों में ठंडे पेय पदार्थों वाली वैन, रिचार्जेबल पोर्टेबल पंखे और सड़क किनारे अतिरिक्त बूथ भी बनाए हैं. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बात करें तो उन्हें राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक से ही नहीं जूझना पड़ता बल्कि थकान, डिहाइड्रेशन और नीचे की डामर वाली सड़क से निकलने वाली गर्मी भी झेलनी पड़ती है.