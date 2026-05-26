प्रचंड गर्मी में AC वाला हेलमेट लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे पुलिसकर्मी, जानिए क्या है खास?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 खास हेलमेट खरीदे गए हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बांटे गए हैं.
Published : May 26, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: सम्राट होटल के बाहर व्यस्त चौराहे पर तैनात हेड कांस्टेबल राजीव कुमार सिर पर एसी वाला हेलमेट लगाकर ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं. 40-45 डिग्री के तापमान में यह हेलमेट उन्हें अपनी ड्यूटी करने में गर्मी से राहत भी दे रहा है. यह हेलमेट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीषण गर्मी से निपटने में पुलिसकर्मियों की मदद के लिए ट्रायल के तौर पर मंगवाया है.
दरअसल, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत 10 खास हेलमेट खरीदे गए हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बांटे गए हैं. उन्हें आज ही यह हेलमेट ट्रायल के लिए दिया गया है. तुगलक रोड सर्किल और चाणक्यपुरी ट्रैफिक सर्किल सहित और भी कई सर्किल में यह हेलमेट दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि इसमें लिथियम की एक छोटी बैटरी है, जिससे स्विच ऑन करने पर AC चलता है. इस हेलमेट से 10 से 15 डिग्री टेंपरेचर कम करने में मदद मिलती है. बता दें कि अभी एक एक घंटे के लिए एक एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह हेलमेट दिया जा रहा है. फिर उनसे फीडबैक लेकर ट्रायल की समीक्षा की जाएगी फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए और भी उपाय
बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट के अलावा और भी उपाय किए हैं. इन उपायों में ठंडे पेय पदार्थों वाली वैन, रिचार्जेबल पोर्टेबल पंखे और सड़क किनारे अतिरिक्त बूथ भी बनाए हैं. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की बात करें तो उन्हें राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक से ही नहीं जूझना पड़ता बल्कि थकान, डिहाइड्रेशन और नीचे की डामर वाली सड़क से निकलने वाली गर्मी भी झेलनी पड़ती है.
एक अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी सुनील कुमार ने अपने हाथ में पोर्टेबल पंखा पकड़े और पानी की बोतल दिखाते हुए कहा कि गर्मियों में हमें भीषण गर्मी, पसीने और डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है. ड्यूटी के दौरान यह हेलमेट हमें कुछ राहत दे रहा है.
ट्रायल सफल होने के बाद बड़ी संख्या में खरीदकर बांटेंगे हेलमेट
डीसीपी ट्रैफिक नई दिल्ली रेंज शोभित सक्सेना ने कहा कि हमारे पास नई दिल्ली रेंज में छह हेलमेट हैं और हम उनके बारे में फीडबैक इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं. अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक रही, तो हम कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर बांटने के लिए और हेलमेट खरीदेंगे.
कैसे काम करता है ये हेलमेट
यह हेलमेट एक रिचार्जेबल बैटरी से चलता है, जो एक बार चार्ज करने पर चार से पांच घंटे तक चलती है. हेलमेट के पिछले हिस्से में लगा एक डिजिटल पैनल बैटरी का बचा हुआ प्रतिशत दिखाता है और इसमें मुख्य पावर बटन के साथ-साथ कम और ज़्यादा कूलिंग वाले मोड भी शामिल हैं.
डीसीपी ने बताया कि हवा के बहाव के लिए वेंटिलेशन वाले छेद के साथ डिज़ाइन किया गया यह हेलमेट, पारंपरिक कपड़े वाली टोपियों की तुलना में ज़्यादा आरामदायक लगता है. पारंपरिक टोपियां सीधे धूप में गर्मी को अंदर ही रोक लेती हैं. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को गर्मी से बचाने के लिए तीन मूर्ति मार्ग और कर्तव्य पथ जैसे मुख्य रास्तों पर अतिरिक्त बूथ भी लगाए गए हैं.
यह भी पढ़ें: