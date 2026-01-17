ETV Bharat / state

दिल्ली को जाम से मुक्त कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस का 'जीरो टॉलरेंस' अभियान, आनंद विहार से शुरुआत

आनंद विहार और कौशांबी क्षेत्र दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जहां रोजाना भारी संख्या में वाहन, बसें और यात्री आते-जाते हैं. इस कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है. जॉइंट कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छह रेंजों में जीरो ट्रैफिक जोन की शुरुआत की है, जिसमें आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास का क्षेत्र प्रमुख है.

नई दिल्ली: दिल्ली को ट्रैफिक फ्री बनाने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में दिल्ली ट्रैफिक जोन-1 के अंतर्गत आने वाले आनंद विहार क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया. इस अभियान की अगुवाई खुद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने की. उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक सतीश कुमार, एसीपी ट्रैफिक अमृतराज और ट्रैफिक इंस्पेक्टर योगेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे.

ट्रैफिक पुलिस की जीरो टॉलरेंस मुहिम: उन्होंने कहा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशन के कारण यहां वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है. बाहरी राज्यों से आने वाली बसें यात्रियों को सड़क पर ही उतार देती हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है. इसके अलावा इम्प्रॉपर पार्किंग एक बड़ी समस्या है, जहां लोग सड़क किनारे या गलत जगहों पर वाहन खड़े कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है.

मेजर ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: इस समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 14 विशेष टीमें तैनात की हैं और अतिरिक्त मैनपावर भी लगाया गया है. जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब किसी भी तरह के मेजर ट्रैफिक उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. गलत पार्किंग, अवैध बस स्टॉपेज, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सड़क पर अव्यवस्थित यात्री उतारने जैसी गतिविधियों पर तत्काल चालान और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जॉइंट कमिश्नर मोनिका भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि यह मुहिम केवल आनंद विहार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना और आम जनता को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुविधा प्रदान करना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की इस पहल से आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है.



