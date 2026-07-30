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कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मास्टर प्लान लागू, 308 सेवा शिविर और 1828 कर्मी तैनात

नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है. 30 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए 308 सेवा शिविर, 306 ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट और 1828 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 9 से 12 अगस्त के बीच जीटी रोड के एक हिस्से पर यातायात प्रतिबंध रहेगा, जबकि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. मास्टर प्लान के अनुसार, सबसे अधिक 120 सेवा शिविर ईस्टर्न रेंज में स्थापित किए गए हैं.इसके अलावा वेस्टर्न रेंज में 57, नॉर्दर्न रेंज में 44, सदर्न रेंज में 42, सेंट्रल रेंज में 26 और न्यू दिल्ली रेंज में 19 सेवा शिविर बनाए गए हैं.सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 9 से 11 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा का सबसे व्यस्त दौर रहने की संभावना है. इसे देखते हुए 9 अगस्त सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक यातायात बंद रहेगा. इस अवधि में आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी. श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही उपयोग कराया जाएगा, ताकि एक्सप्रेसवे पर सामान्य यातायात प्रभावित न हो.