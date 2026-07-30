कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मास्टर प्लान लागू, 308 सेवा शिविर और 1828 कर्मी तैनात
कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है. 9-12 अगस्त तक जीटी रोड पर यातायात प्रतिबंध रहेगा.
Published : July 30, 2026 at 11:09 AM IST
नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है. 30 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए 308 सेवा शिविर, 306 ट्रैफिक रेगुलेशन पॉइंट और 1828 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. 9 से 12 अगस्त के बीच जीटी रोड के एक हिस्से पर यातायात प्रतिबंध रहेगा, जबकि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है. मास्टर प्लान के अनुसार, सबसे अधिक 120 सेवा शिविर ईस्टर्न रेंज में स्थापित किए गए हैं.इसके अलावा वेस्टर्न रेंज में 57, नॉर्दर्न रेंज में 44, सदर्न रेंज में 42, सेंट्रल रेंज में 26 और न्यू दिल्ली रेंज में 19 सेवा शिविर बनाए गए हैं.सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 9 से 11 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा का सबसे व्यस्त दौर रहने की संभावना है. इसे देखते हुए 9 अगस्त सुबह 7 बजे से 12 अगस्त रात 8 बजे तक जीटी रोड पर अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज तक यातायात बंद रहेगा. इस अवधि में आम लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी. श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही उपयोग कराया जाएगा, ताकि एक्सप्रेसवे पर सामान्य यातायात प्रभावित न हो.
🚨 TRAFFIC ADVISORY | KANWAR YATRA–2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 29, 2026
In view of the Kanwar Yatra from 30.07.2026 to 11.08.2026, traffic movement is likely to be affected on several routes across the Western Range of Delhi due to the movement of Kanwariyas and Kanwar Camps.
Commuters are advised to plan… pic.twitter.com/pDfPYEkiKe
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा के दौरान घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी जरूर लें और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. पुलिस ने यह भी कहा कि ट्रैफिक से जुड़े ताजा अपडेट आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @dtptraffic और अन्य आधिकारिक माध्यमों के जरिए लगातार साझा किए जाएंगे. कांवड़ यात्रा को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार व्यापक तैयारियां की गई हैं, ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके.
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