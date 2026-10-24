दिल्ली में Wrong Side Driving के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त, 15 दिन में 86 FIR और 2626 से ज्यादा चालान
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है, यातायात नियमों का पालन करें और गलत दिशा का इस्तेमाल न करें.
Published : October 24, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया. ईस्टर्न रेंज की ओर से पिछले 15 दिनों से Wrong Side Driving करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 86 FIR दर्ज करवाई गई हैं, जबकि 2626 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं.
ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की DCP ईस्टर्न रेंज श्वेता सिंह चौहान ने बताया कि गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है. ऐसे वाहन चालकों की वजह से सड़कों पर यातायात बाधित होता है और कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है.
उन्होंने कहा कि Wrong Side Driving के कारण वाहन चालकों की अपनी जान भी जोखिम में पड़ती है. इसके अलावा, सामने से सही दिशा में आ रहे वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इस तरह की लापरवाही गंभीर सड़क हादसों की वजह बन सकती है.
DCP श्वेता सिंह चौहान के मुताबिक, ईस्टर्न रेंज की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पिछले 15 दिनों से इस अभियान को लगातार चला रही है. अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अब तक 86 FIR स्थानीय पुलिस के माध्यम से दर्ज करवाई गई हैं और 2626 से अधिक चालान किए गए हैं.
ट्रैफिक पुलिस की इस विशेष मुहिम के जरिए गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गलत दिशा का इस्तेमाल न करें.
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