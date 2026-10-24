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दिल्ली में Wrong Side Driving के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त, 15 दिन में 86 FIR और 2626 से ज्यादा चालान

ट्रैफिक पुलिस सख्त ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया. ईस्टर्न रेंज की ओर से पिछले 15 दिनों से Wrong Side Driving करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 86 FIR दर्ज करवाई गई हैं, जबकि 2626 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं.

ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है.