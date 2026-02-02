ETV Bharat / state

दिल्ली में सड़क सुरक्षा को नई रफ्तार, ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी के बीच MoU

दिल्ली में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के बीच समझौता हुआ.

ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी के बीच MoU
ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी के बीच MoU (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि यह सहयोग सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक ठोस और दूरगामी कदम साबित होगा.

एडिशनल डीसीपी सत्या वीर कटारा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ इस तरह की भागीदारी से संसाधनों और तकनीक का बेहतर उपयोग संभव हो पाएगा, जिससे आम नागरिकों तक सड़क सुरक्षा का संदेश अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा.

सत्या वीर कटारा ने बताया कि इस समझौते के तहत बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को आधुनिक रोड सेफ्टी लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. पार्क में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, इंटरएक्टिव मॉड्यूल, बेहतर साइनेज और जागरूकता सामग्री लगाई जाएगी, जिससे स्कूली बच्चों, युवाओं और आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की व्यावहारिक जानकारी दी जा सके.

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल चालान या कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को एक इंटरएक्टिव हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां व्यावहारिक प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग की आदत को बढ़ावा दिया जाएगा.

एडिशनल डीसीपी ने कहा कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया जा रहा सहयोग ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों को मजबूती देगा. वहीं वैल्यू लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से प्रशिक्षण पार्क का संचालन, स्टाफ प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क भविष्य में देश के अन्य शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा और सड़क सुरक्षा के प्रति मजबूत संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में ट्रैफिक जाम से हर साल वर्कर्स को 25900 रुपये तक नुकसान, आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा

ये भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा: ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की कार को रोकने की कोशिश, तो चालक ने बोनट पर लटकाकर घसीटा

TAGGED:

ROAD SAFETY INITIATIVE IN DELHI
TRAFFIC TRAINING PARK DELHI
DELHI TRAFFIC POLICE SUZUKI MOU
DELHI ROAD SAFETY NEWS
DELHI TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.