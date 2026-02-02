ETV Bharat / state

दिल्ली में सड़क सुरक्षा को नई रफ्तार, ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी के बीच MoU

नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि यह सहयोग सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक ठोस और दूरगामी कदम साबित होगा.

एडिशनल डीसीपी सत्या वीर कटारा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर के साथ इस तरह की भागीदारी से संसाधनों और तकनीक का बेहतर उपयोग संभव हो पाएगा, जिससे आम नागरिकों तक सड़क सुरक्षा का संदेश अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेगा.

सत्या वीर कटारा ने बताया कि इस समझौते के तहत बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को आधुनिक रोड सेफ्टी लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. पार्क में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, इंटरएक्टिव मॉड्यूल, बेहतर साइनेज और जागरूकता सामग्री लगाई जाएगी, जिससे स्कूली बच्चों, युवाओं और आम लोगों को ट्रैफिक नियमों की व्यावहारिक जानकारी दी जा सके.

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केवल चालान या कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क को एक इंटरएक्टिव हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां व्यावहारिक प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग की आदत को बढ़ावा दिया जाएगा.