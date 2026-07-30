'डंडे से नहीं, ज्ञान से सुधरेंगी सड़कें': दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगाई पाठशाला, चालान के साथ सीखा रहे रूल्स
चालान के साथ 10 मिनट की 'क्लास' दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पाठशाला का असर, जनता बोली- डर से नहीं, जान बचाने के लिए मानेंगे नियम
Published : July 30, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नया और अनूठा प्रयोग शुरू किया है. अमूमन नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे चालान काट दिया जाता है, लेकिन अब राजधानी की सड़कों पर नजारा बदला हुआ है. दिल्ली पुलिस अब सिर्फ चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वाहन चालकों को रोककर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की बाकायदा क्लास दे रही है. यह कोई आम स्कूल या ट्यूशन की क्लास नहीं है और न ही इसे कोई सामाजिक संस्था चला रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी खुद हर ट्रैफिक सर्किल पर यह पाठशाला चला रहे हैं.
इस पहल के उद्देश्य पर रोशनी डालते हुए विशेष उपायुक्त ट्रैफिक मनीष अग्रवाल ने बताया कि हमारा अनुभव रहा है कि जब तक व्यक्ति को रोक-टोक न की जाए और उसे यह न समझाया जाए कि उसने जो उल्लंघन किया है, उसके क्या नुकसान हैं, तब तक बात पूरी तरह समझ में नहीं आती.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया प्रयोग
दिल्ली के उपराज्यपाल और कमिश्नर ऑफ़ दिल्ली पुलिस के निर्देशों पर यह 'पाठशाला' शुरू की गई है. इसमें हम सिर्फ चालान नहीं करते, बल्कि चालक को 5, 10 या 15 मिनट रोककर रोड सेफ्टी के नियमों का ज्ञान भी देते हैं. हमें उम्मीद है कि इससे लोग अपनी गलती समझेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे.
सड़क पर दिखा असर क्या बोली दिल्ली की जनता?
पुलिस की इस पहल का असर ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहा है. नियमों का उल्लंघन करने पर जब चालकों को रोककर समझाया गया, तो उन्होंने इसे काफी सराहा. चालक मोहम्मद सरवर ने पुलिस की पाठशाला पर कहा हमें पुलिस ने बहुत अच्छे से समझाया कि Traffic Rules फॉलो करो, Wrong Side नहीं जाना, ओवरटेक नहीं करना. अगर कोई हादसा होता है तो गलती हमारी ही है, हमारी जान बहुत कीमती है. यह पाठशाला बहुत बेहतरीन पहल है, इससे काफी फर्क पड़ा है. अब हम अपने घर में बच्चों, पत्नी और बहन को भी गाड़ी चलाते समय ये नियम समझाएंगे.
एक अन्य वाहन चालक राजू ने कहा कि बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है. हम ओवरस्पीड में नहीं चलते और दूसरों को भी समझाते हैं कि 2 मिनट लेट होना मंजूर है, लेकिन सुरक्षा जरूरी है.
दिल्ली पुलिस का यह कदम साबित करता है कि सड़क सुरक्षा केवल सख्ती से नहीं, बल्कि संवाद और सही शिक्षा से ही संभव है. जब पुलिस का डंडा जागरूकता की 'चौक-डस्टर' बन जाए, तो सड़कें खुद-ब-खुद सुरक्षित होने लगती हैं.
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