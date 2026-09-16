दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नया एक्शन प्लान, सकरी सड़कों पर दौड़ेगी मोबाइल ट्रैफिक यूनिट, जाम से मिलेगी निजात
तंग रास्तों पर जहां सामान्य गाड़ियां नहीं पहुंच पातीं, वहां यह यूनिट तुरंत काम करेगी.
Published : September 16, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की संकरी और पेचीदा सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक नई और बेहद प्रभावी पहल की शुरुआत की है. दिल्ली ट्रैफिक जोन-1 की एडिशनल कमिश्नर (ट्रैफिक) विजयंता गोयल आर्या ने बुधवार को विशेष मोबाइल पेट्रोलिंग दस्तों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह क्विक-रिस्पॉन्स टीम भीड़भाड़ वाले और संकरे रास्तों पर तैनात रहेगी, ताकि जाम की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू बनाया जा सके.
संकरे रास्तों और अवैध पार्किंग पर रहेगा पैना फोकस
अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली की मुख्य सड़कों के अलावा अंदरूनी रास्तों (Internal Roads) पर बड़ी गाड़ियों या पेट्रोलिंग वाहनों को पहुंचने में काफी असुविधा होती है. अवैध पार्किंग और सड़कों की कम चौड़ाई के कारण अक्सर ट्रैफिक स्टाफ का 'रिस्पॉन्स टाइम' प्रभावित होता है. इसी चुनौती से निपटने के लिए यह मोबाइल यूनिट तैयार की गई है.
रिस्पॉन्स टाइम और विजिबिलिटी होगी बेहतर
एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक (जोन-1) विजयंता गोयल आर्या ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि अंदरूनी रास्ते, जहां बड़ी गाड़ियों के पहुंचने में असुविधा होती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते मोबाइल ट्रैफ़िक यूनिट बनाई गई है. उन्होंने आगे बताया, "यह विशेष अभियान किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे ज़ोन में हर जगह समान रूप से चलाया जाएगा. हमारा मुख्य फोकस उन इलाकों पर है जहाँ 'नैरोवेज़ कैरिज' (संकरे रास्ते) हैं, या फिर जहां अनऑथराइज़्ड (अवैध) पार्किंग की वजह से सड़कों की चौड़ाई बेहद कम रह जाती है."
विजयंता गोयल आर्या ने यह भी कहा, "सड़कों के सिकुड़ने से सबसे बड़ी चुनौती तब खड़ी होती है जब किसी आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंचना होता है, और वे जाम में फंस जाते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी यह Mobile Traffic Unit गेम-चेंजर साबित होगी. यह यूनिट बेहद गतिशील है, जो तंग से तंग रास्तों पर भी तुरंत पहुंचकर ट्रैफिक जाम को हटवाएगी.
मोबाइल ट्रैफिक यूनिट की 3 बड़ी खासियतें
- त्वरित रिस्पॉन्स (Faster Response Time): संकरे रास्तों पर तुरंत पहुंचकर जाम की स्थिति को संभालना.
- अवैध पार्किंग पर नकेल: अंदरूनी सड़कों और कम चौड़े रास्तों पर अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को हटाना.
- बेहतर विजिबिलिटी और आउटरीच: मुख्य सड़कों के साथ-साथ अंदरूनी कॉलोनियों की कनेक्टिंग रोड्स पर भी पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करना.
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