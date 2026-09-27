दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का नाइट चेकिंग अभियान, ड्रिंक एंड ड्राइव समेत ब्लैक शीशे को लेकर सख्त कार्रवाई
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर एक्शन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस,प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया.
Published : September 27, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया. रात 10 बजे से तड़के 1 बजे तक चले इस अभियान के दौरान दिल्ली के सभी ट्रैफिक सर्कल्स में वाहन चालकों की सघन जांच की गई.
डीसीपी श्वेता चौहान ट्रैफिक ईस्ट रेंज ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने प्रमुख चौराहों, मुख्य सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की. वाहन चालकों की शराब के सेवन की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइज़र का इस्तेमाल किया गया. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई, जबकि गंभीर मामलों में वाहनों को जब्त भी किया गया.
वाहनों में काली फिल्म और नियमों के विपरीत डार्क ग्लास के इस्तेमाल के खिलाफ भी अभियान चलाया. जांच के दौरान ऐसे वाहनों को रोककर कार्रवाई की गई और कई गाड़ियों से मौके पर ही काली फिल्म हटवाई गई. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी किए गए.
विशेष अभियान के दौरान ईस्टर्न रेंज में ड्रिंक एंड ड्राइव के कुल 60 चालान किए गए. इनमें नॉर्थ ईस्ट जिले में 21, शाहदरा में 21 और ईस्ट जिले में 18 चालान शामिल हैं.दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह अभियान राजधानी के सभी ट्रैफिक सर्कल्स में एक साथ चलाया गया. इसका उद्देश्य शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें. डीसीपी श्वेता चौहान ट्रैफिक ईस्ट रेंज ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर इस तरह के विशेष चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे.
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