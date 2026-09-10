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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई वेबसाइट लॉन्च, अब वाहन उठने और चालान भरने की झंझट होगी खत्म

दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रैफिक पुलिस की अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की. इसका उद्देश्य रोजमर्रा की सेवाओं और जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाना.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2026 at 10:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस की अपग्रेडेड (उन्नत) वेबसाइट का शुभारंभ किया. इस नए और आधुनिक प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ट्रैफिक से जुड़ी सेवाएं और जानकारियां आनलाइन, सरल, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है. इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि वेबसाइट केवल प्रशासनिक जानकारी देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे सड़क सुरक्षा जागरूकता, नागरिक शिक्षा और लोगों की सक्रिय भागीदारी का इंटरैक्टिव केंद्र बनना चाहिए. कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक अजय चौधरी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

इस नई वेबसाइट के लांच करने से अब वाहन के क्रेन से उठने (टाे) पर लोगों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. वे वेबसाइट के जरिए आसानी से अपने वाहन की सही लोकेशन का पता लगा सकेंगे. नागरिक केवल अपने वाहन का नंबर दर्ज करके उस पर कटे सभी चालान की जानकारी ले सकते हैं. अब यह पता करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालयों या अन्य स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वेबसाइट के माध्यम से संबंधित टोइंग लोकेशन की जानकारी हासिल की जा सकेगी.

इसके अलावा वाहन नंबर डालकर लोग अपने वाहन के खिलाफ जारी चालानों की जानकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे. चालान की राशि का भुगतान करने के लिए QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. वेबसाइट को मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य डिवाइस पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. वेबसाइट पर सड़क पर ट्रैफिक और जाम की स्थिति की जानकारी के साथ बेहतर मार्ग चुनने की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा विभिन्न रोड साइन और रोड मार्किंग का मतलब समझने के लिए इंटरैक्टिव लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी.

वेबसाइट में साइबर सुरक्षा के बेहतर उपाय भी शामिल किए गए हैं, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके. इसे भविष्य के लिए तैयार प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है, जिसमें आगे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई नागरिक सुविधाओं और सेवाओं को जोड़ा जा सकेगा.

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