छतरपुर से गुजरने वालों के लिए ट्रैफिक अलर्ट, बाबा बागेश्वर धाम पदयात्रा के दौरान 7 नवंबर के लिए एडवाइजरी जारी

भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षित व सुचारु आवागमन के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की है. पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मेहरौली और दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक और डायवर्जन लागू रहेंगे.

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में शुक्रवार 7 नवंबर को यातायात प्रभावित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बाबा बागेश्वर धाम पदयात्रा को लेकर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में यह पदयात्रा अध्याकात्यायनी मंदिर छतरपुर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) तक जाएगी. पदयात्रा का शुभारंभ सुबह 11:00 बजे से होगा. इसमें 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

वाई-पॉइंट, छतरपुर से डेरा मोड़ (एसएसएन मार्ग) तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर सुबह 11:00 बजे से रात 8:00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. सीडीआर चौक से वाई-पॉइंट, छतरपुर के बीच दोनों दिशाओं में सुबह 8:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक यातायात नियंत्रित रहेगा. डेरा मोड़ से वाई-पॉइंट, छतरपुर तक आवागमन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक सीमित रहेगा. जीरखोड़ से डेरा मोड़ तक यातायात 7 नवंबर को दोपहर 1:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक नियंत्रित रहेगा.

पार्किंग पर भी रोक: सीडीआर चौक से डेरा मंडी व जीरखोड़ तक किसी भी प्रकार के वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. प्रतिबंध का समय सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक रहेगा. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के वाहनों को टो कर जब्त किया जाएगा.साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

वैकल्पिक मार्गों का करें प्रयोग: फरीदाबाद की ओर जाने वाले वाहन सीडीआर चौक से एमजी रोड होकर गंतव्य तक जा सकते हैं. गुरुग्राम की ओर जाने वाले वाहन मंड़ी रोड के रास्ते से जाएं. डेरा गांव से निकलने वाले वाहन बांध रोड – मंड़ी रोड – एमजी रोड मार्ग का प्रयोग कर गंतव्य तक जाएं.

ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से एसएसएन मार्ग, छतरपुर मंदिर रोड और 100 फुटा रोड से बचने की अपील की है. जनता को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने व पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. पुलिस ने कहा है कि आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कोई असुविधा न हो.

“माया से माधव की ओर – एक वैचारिक यात्रा”: पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में अपने संबोधन में कहा कि जिसने राष्ट्रधर्म के लिए कदम आगे बढ़ाया है, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम नाम लिखाया है. बता दें कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह अध्याकात्यायनी मंदिर छतरपुर से श्रीधाम वृंदावन के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा प्रारंभ होगी. यह यात्रा विचारों को जगाने व सामाजिक समरसता के संदेश के लिए समर्पित है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह केवल यात्रा नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति है. माया की नगरी से माधव की नगरी तक. यात्रा में संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं और विभिन्न धर्म समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी.

