दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्ट के चलते तीन दिन ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में आयोजित होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्ट 2026 को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ये साहित्यिक महोत्सव 12 फरवरी से 14 फरवरी तक रोजाना सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों व आम लोगों की मौजूदगी को देखते हुए कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना जताई गई है.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार यह कार्यक्रम नॉर्थ कैंपस स्थित मल्टीपर्पज हॉल, शंकर लाल ऑडिटोरियम व रग्बी ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा. इसी कारण आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा. कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से यातायात धीमा या डायवर्ट किया जा सकता है.

इन मार्गों पर यातायात डायवर्ट

एडवाइजरी में बताया गया है कि छात्र मार्ग (Chhatra Marg), जीसी नारंग मार्ग, यूनिवर्सिटी मार्ग, सुधीर बोस मार्ग, गुरु तेग बहादुर मार्ग व मॉल रोड पर इन तीन दिनों के दौरान ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है. इसके अलावा मॉल रोड से दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली कनेक्टिंग सड़कों पर भी दबाव रहने की आशंका है. ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ प्रमुख चौराहों से वाहनों को डायवर्ट किया जा सकता है. इनमें सेंट स्टीफंस कॉलेज रेड लाइट, हिंदू कॉलेज रेड लाइट, क्रांति चौक व पटेल चेस्ट शामिल हैं. इन स्थानों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की स्थिति में पुलिस वैकल्पिक मार्गों की ओर वाहनों को मोड़ सकती है.