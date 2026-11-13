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छठ पूजा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने से बचें, राहगीरों से सहयोग की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: महापर्व छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात एडवाइजरी जारी की है. आगामी 15 और 16 नवंबर को ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा जिलों के विभिन्न तालाबों और यमुना घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. यातायात को सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है.

​किन रास्तों पर जाने से बचें?

​ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे 15 और 16 नवंबर को निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने से बचें.