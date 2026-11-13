छठ पूजा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने से बचें, राहगीरों से सहयोग की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क किनारे या प्रतिबंधित स्थानों पर पार्किंग सख्त वर्जित है.
Published : November 13, 2026 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: महापर्व छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात एडवाइजरी जारी की है. आगामी 15 और 16 नवंबर को ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा जिलों के विभिन्न तालाबों और यमुना घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. यातायात को सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है.
किन रास्तों पर जाने से बचें?
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे 15 और 16 नवंबर को निम्नलिखित मार्गों का उपयोग करने से बचें.
- शास्त्री पार्क से खजूरी चौक तक पुस्ता रोड (दोनों तरफ का मार्ग).
- नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार टोल टैक्स तक.
- शांति वन से श्मशान घाट तक का मार्ग.
इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल
उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और जीटी रोड का उपयोग कर सकते हैं. यात्री नानकसर टी-पॉइंट से खजूरी चौक, आरटीसी पुस्ता रोड और सभापुर गांव होते हुए सोनिया विहार चौहान पट्टी जा सकते हैं. स्थानीय निवासी आवाजाही के लिए रोड नंबर 66 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
वाहन चालक एसडीएम ऑफिस यू-टर्न से डायवर्जन लेकर ट्रैफिक पुलिस के निर्देशानुसार दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की ओर जा सकते हैं.
कहां पार्क करें अपने वाहन?
घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस ने विशेष पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं. इनमें डीएनडी के पास यमुना खादर, ओपन डीडीए ग्राउंड, वेस्ट विनोद नगर (आईपी एक्सटेंशन) स्थित ओपन ग्राउंड, खजूरी मेट्रो स्टेशन के पास, और सोनिया विहार निवासियों के लिए दूसरे, 3.5 और 4.5 पुस्ता के पास खाली यमुना भूमि शामिल है. इसके अलावा नानकसर गुरुद्वारा पार्किंग, यमुना खादर और यमुना नदी तट की खाली जमीन, पुराने लोहे के पुल के पास गौशाला के नजदीक ओपन ग्राउंड, नंद नगरी के बी1 व बी2 ब्लॉक स्थित छठ पार्क, मंडोली टीला स्थित छठ घाट, पुस्ता रोड एनएचएआई पार्किंग और साईं भवन एमसीडी पार्किंग के पास वाहन खड़े किए जा सकते हैं.
आम जनता से पुलिस की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क किनारे या प्रतिबंधित स्थानों पर पार्किंग सख्त वर्जित है, जिससे आपातकालीन सेवाओं और यातायात में कोई बाधा न आए. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन कर सहयोग करें.
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