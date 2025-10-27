दिल्ली में छठ पूजा पर भारी जाम के आसार, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यह व्यवस्था 27 अक्टूबर यानी आज की दोपहर से लेकर 28 अक्टूबर की सुबह तक लागू रहेगी.
Published : October 27, 2025 at 11:07 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह व्यवस्था 27 अक्टूबर यानी आज की दोपहर से लेकर 28 अक्टूबर की सुबह तक लागू रहेगी. इस दौरान दिल्ली के अलग-अलग घाटों के आसपास यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से पूजा करने में सहूलियत मिले और शहर में जाम की स्थिति न बने.
दिल्ली पुलिस के अनुसार इस बार छठ पूजा के दौरान सबसे अधिक भीड़
- भोलाघाट (कालिंदीकुंज)
- वासुदेव घाट (ISBT)
- बुराड़ी घाट
- यमुना खादर
- मजनूं का टीला
- सागरपुर
- सौरभ विहार
- गीता कॉलोनी
- गांधी नगर
- लक्ष्मीबाई नगर के आसपास रहने की संभावना है
दिल्ली पुलिस ने अनुमान जताया है कि कुछ स्थानों पर भीड़ एक लाख से अधिक भी पहुंच सकती है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खास इंतजाम किए गए है.
TRAFFIC ADVISORY— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 26, 2025
In connection with Chhath Puja 2025 to be celebrated across Delhi from 27th October afternoon to 28th October morning, special traffic arrangements will be in place.
📍 Heavy congestion expected near major ponds in Eastern, Central/North, South/South-East,… pic.twitter.com/PrxtJWMh8G
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इन मार्गों पर सबसे ज्यादा जाम की संभावना
दिल्ली में जनता के लिए विशेष निर्देश
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निज़ामुद्दीन स्टेशन और आईएसबीटी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा. नागरिकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों के बजाय दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. पार्किंग केवल चिन्हित स्थलों पर ही करें. सड़क किनारे पार्किंग से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित होता है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिसकर्मी को दें. अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें ताकि असुविधा से बचा जा सके.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि नागरिक संयम बरतें, यातायात नियमों का पालन करें और तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि त्योहार के दौरान आवाजाही सुचारू रहे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सहयोग करें ताकि छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से सम्पन्न हो सके.
ये भी पढ़ें- Delhi: छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को साइबर अपराध के प्रति किया जाएगा जागरूक, तैनात किए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी
ये भी पढ़ें- नोएडा में छठ पूजा के दौरान 52 घाटों पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीसीपी ने की ये अपील