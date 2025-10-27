दिल्ली में छठ पूजा पर भारी जाम के आसार, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले चेक कर लें रूट

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह व्यवस्था 27 अक्टूबर यानी आज की दोपहर से लेकर 28 अक्टूबर की सुबह तक लागू रहेगी. इस दौरान दिल्ली के अलग-अलग घाटों के आसपास यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से पूजा करने में सहूलियत मिले और शहर में जाम की स्थिति न बने.

दिल्ली पुलिस के अनुसार इस बार छठ पूजा के दौरान सबसे अधिक भीड़

  • भोलाघाट (कालिंदीकुंज)
  • वासुदेव घाट (ISBT)
  • बुराड़ी घाट
  • यमुना खादर
  • मजनूं का टीला
  • सागरपुर
  • सौरभ विहार
  • गीता कॉलोनी
  • गांधी नगर
  • लक्ष्मीबाई नगर के आसपास रहने की संभावना है

दिल्ली पुलिस ने अनुमान जताया है कि कुछ स्थानों पर भीड़ एक लाख से अधिक भी पहुंच सकती है. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए खास इंतजाम किए गए है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इन मार्गों पर सबसे ज्यादा जाम की संभावना

  • एम.बी. रोड (लाल कुआं से तुग़लकाबाद एक्सटेंशन तक)
  • खदर कालिंदी कुंज रोड
  • अगर नहर रोड और
  • रोड नंबर-13 पर यातायात पर असर पड़ेगा
  • भजनपुरा क्षेत्र में शाम 5 बजे से 7 बजे और सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच जी.टी. रोड से युधिष्ठिर सेतु की ओर जाने वाले कमर्शियल वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी
  • वहीं गांधी नगर क्षेत्र में शनितवन लूप और लक्ष्मीनगर से कैलाश नगर रोड शाम 5 बजे से 6 बजे तक और सुबह 5 से 7 बजे तक बंद रहेगा
  • खजूरी खास इलाके में सोनिया विहार की ओर जाने वाले वाहनों को नानकसर से पुराना वजीराबाद रोड और सबहापुर गांव की ओर डायवर्ट किया जाएगा

दिल्ली में जनता के लिए विशेष निर्देश
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निज़ामुद्दीन स्टेशन और आईएसबीटी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा. नागरिकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों के बजाय दिल्ली मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. पार्किंग केवल चिन्हित स्थलों पर ही करें. सड़क किनारे पार्किंग से बचें क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित होता है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिसकर्मी को दें. अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें ताकि असुविधा से बचा जा सके.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि नागरिक संयम बरतें, यातायात नियमों का पालन करें और तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें ताकि त्योहार के दौरान आवाजाही सुचारू रहे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सहयोग करें ताकि छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से सम्पन्न हो सके.

