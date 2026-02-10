ETV Bharat / state

T20 World Cup 2026: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच आज, इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

राजधानी दिल्ली में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप मैच के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली में मैचों के दिन ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
दिल्ली में मैचों के दिन ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में क्रिकेट का खुमार अब सिर चढ़कर बोलने वाला है. ICC पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने फिरोजशाह कोटला स्थित अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी 10 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच होने वाले मैचों के दौरान प्रभावी रहेगी.

मैचों का शेड्यूल और समय: ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्टेडियम के आसपास प्रतिबंध और डायवर्जन सुबह 9:00 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेंगे. ये डाइवर्जन फरवरी में 10, 12, 13, 16 और 18 तारीख को रहेगा. मार्च में 1 तारीख को रहेगा.

प्रमुख डायवर्जन व प्रतिबंधित मार्ग: मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए मैच शुरू होने से एक घंटा पहले व खत्म होने के एक घंटे बाद तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यातायात को मुख्य रूप से निम्न मार्गों पर डायवर्ट या प्रतिबंधित किया जा सकता है.

दिल्ली में इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
दिल्ली में इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट (ETV Bharat)
  • राजघाट से जेएलएन मार्ग (J.L.N. Marg)
  • आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक)
  • बहादुरशाह जफर मार्ग (ITO चौक से दिल्ली गेट तक)

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 13 फरवरी व 1 मार्च को दोपहर 2:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक और 12 फरवरी को शाम 6:00 बजे से रात 11:30 बजे तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

स्टेडियम में प्रवेश के नियम: स्टेडियम के विभिन्न गेटों पर प्रवेश के लिए पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

  • गेट नंबर 1 से 8: इनका प्रवेश स्टेडियम के दक्षिणी हिस्से (बहादुरशाह जफर मार्ग) से होगा.
  • गेट नंबर 10 से 15: ये पूर्वी हिस्से में स्थित हैं, जिनका प्रवेश आंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास जेएलएन मार्ग से होगा.
  • गेट नंबर 16, 17 और 18: पश्चिमी हिस्से में स्थित इन गेटों का प्रवेश बहादुरशाह जफर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास से होगा.

पार्किंग की व्यवस्था

लेबल वाले वाहन: जिन वाहनों के पास आधिकारिक पार्किंग लेबल है, उनके लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड व वेलोड्रोम रोड के नीचे पार्किंग की व्यवस्था की है. गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लेबल व उस पर वाहन का नंबर लिखा होना अनिवार्य है.

सामान्य वाहन: बहादुरशाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग राजघाट से आईपी फ्लाईओवर के बीच रिंग रोड पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. यहां पार्क किए गए वाहनों को टो (Tow) कर लिया जाएगा. कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

फ्री पार्किंग: आम जनता के लिए माता सुंदरी पार्किंग, राजघाट पावर हाउस रोड व वेलोड्रोम रोड पर निशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

सुरक्षा के लिहाज से इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध: अरुण जेटली स्टेडियम में प्रवेश के समय सुरक्षा जांच कड़ी होगी. दर्शक अपने साथ लैपटॉप, कैमरा, हेलमेट, बैगपैक, खाने-पीने का सामान, पानी की बोतलें, पावर बैंक, लाइटर/माचिस व किसी भी प्रकार के हथियार नहीं ले जा सकेंगे.

मेट्रो का प्रयोग कर असुविधा से बचें: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन विशेषकर दिल्ली मेट्रो का प्रयोग करें. स्टेडियम के निकटतम मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट (गेट नंबर 4 और 5) या आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3, 4 और 5 से स्टेडियम पहुंच सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY
TRAFFIC ADVISORY DUE T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP MATCH IN DELHI
अरुण जेटली स्टेडियम में मैच
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.