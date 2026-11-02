दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर को जीआरएपी प्रतिबंधों के तहत 7,279 वाहनों की जांच की
दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू कर 7,279 वाहनों की जांच की, 38 वाहन जब्त
Published : November 2, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करते हुए 1 नवंबर को 7,279 वाहनों की जांच की, जिनमें से 714 को वापस लौटा दिया गया और 38 वाहनों को जब्त कर लिया गया. दिल्ली यातायात पुलिस ने यह जानकारी दी. दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी की.
दिल्ली यातायात पुलिस जन जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और रेडियो का उपयोग कर रहा है, साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगा रहा है और पर्चे बांट रहा है. अभियान के विवरण साझा करते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, “आज, 1 नवंबर को, रात 12 बजे से रात 8 बजे तक 7,279 वाहनों की जांच की गई. 10 वाहनों का चालान किया गया, 714 को वापस लौटा दिया गया और 38 वाहनों को जब्त कर लिया गया.
इससे पहले 25 अक्टूबर को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगामी महीनों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पड़ोसी एनसीआर जिलों के यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी. नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए. चर्चा का मुख्य विषय दिल्ली की सीमाओं के पास यातायात जाम कम करना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच करना और उत्सर्जन मानकों का पालन न करने वाली बसों को शहर में प्रवेश करने से रोकना था.
दिल्ली यातायात पुलिस ने बैठक को बताया कि यातायात और प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिदिन 10,000 से अधिक चालान जारी किए जा रहे हैं. अधिकारियों ने अधिक ईंधन और डीजल से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और दिल्ली न जाने वाले ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे से मोड़ने पर भी चर्चा की. लागू निर्देशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली बसों को बिजली, सीएनजी या बीएस-वीआई मानक डीजल पर चलना अनिवार्य है.
Key measures are being enforced under the guidance of Hon’ble CM of Delhi @gupta_rekha , Union Environment Minister @byadavbjp , and Delhi Environment Minister @mssirsa . Let us unite for clean air! #WinterActionPlan #DelhiPollution #CleanAir #Delhi— Delhi Pollution Control Committee (@DPCC_Pollution) November 1, 2026
सरकार यांत्रिक सड़क सफाई, जल छिड़काव और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को भी तेज करेगी, साथ ही जीआरएपी प्रतिबंधों को कड़ा किए जाने के साथ अतिरिक्त प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली और पड़ोसी एनसीआर जिलों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कड़ी निगरानी, सुगम यातायात और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता पर जोर दिया. बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 21 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण 1 को लागू किया था.
ये भी पढ़ें :