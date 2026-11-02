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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर को जीआरएपी प्रतिबंधों के तहत 7,279 वाहनों की जांच की

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जीआरएपी प्रतिबंधों के तहत 7,279 वाहनों की जांच की ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली यातायात पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करते हुए 1 नवंबर को 7,279 वाहनों की जांच की, जिनमें से 714 को वापस लौटा दिया गया और 38 वाहनों को जब्त कर लिया गया. दिल्ली यातायात पुलिस ने यह जानकारी दी. दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रविवार को पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक भी की.

दिल्ली यातायात पुलिस जन जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और रेडियो का उपयोग कर रहा है, साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर सूचना बोर्ड लगा रहा है और पर्चे बांट रहा है. अभियान के विवरण साझा करते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, “आज, 1 नवंबर को, रात 12 बजे से रात 8 बजे तक 7,279 वाहनों की जांच की गई. 10 वाहनों का चालान किया गया, 714 को वापस लौटा दिया गया और 38 वाहनों को जब्त कर लिया गया.