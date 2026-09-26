दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! शाम 5 से 8 बजे तक चल रहा विशेष 'जनरल गश्त' अभियान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक विशेष जनरल गश्त अभियान की शुरुआत की,ईस्टर्न रेंज में सड़कों पर मुस्तैद
Published : September 26, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ट्रैफिक पुलिस ने शाम के समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक विशेष जनरल गश्त अभियान की शुरुआत की है. यह कार्रवाई रोजाना शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच सघन रूप से चलाई जा रही है.
ईस्टर्न रेंज में मुस्तैद दिखी पुलिस
अभियान के तहत ईस्टर्न रेंज (Eastern Range) के ट्रैफिक पुलिस की टीमें सड़कों पर पूरी तरह मुस्तैद नजर आईं. पुलिसकर्मियों ने मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर नाकेबंदी कर आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की. इस दौरान नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को मौके पर ही रोककर ई-चालान थमाए गए.
नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई
पुलिस प्रशासन विशेष रूप से इन नियमों के उल्लंघनों पर कड़ी नजर रख रहा है. दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट सफर करने वालों के मौके पर चालान काटे जा रहे हैं. गलत दिशा में गाड़ी चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. गाड़ियों की खिड़कियों पर लगी अवैध काली फिल्म को मौके पर ही उतरवाया जा रहा है और तेज रफ्तार वाहनों के चालान किए जा रहे हैं.
केवल जुर्माना नहीं, सुरक्षा और जागरूकता
विशेष जनरल गश्त अभियान के तहत हाथों में चालान मशीन लिए तैनात पुलिसकर्मी ना केवल जुर्माना लगा रहे हैं, बल्कि चालकों को रोककर नियमों के पालन का महत्व भी समझा रहे हैं.यह जनरल गश्त ईस्टर्न रेंज के सभी ट्रैफिक सर्किलों में आयोजित की गई है. इसमें ब्लैक फिल्मिंग, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए हैं. इस अभियान का मकसद केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है ताकि ड्राइव करनेवाले और उनका परिवार सुरक्षित रहे.
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