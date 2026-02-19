ETV Bharat / state

AI Impact Summit 2026: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की विशेष एडवाइजरी, आज ये रास्ते रहेंगे बंद

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पहले से प्लान करें, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

Delhi Traffic Police की एडवाइजरी
Delhi Traffic Police की एडवाइजरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 7:05 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी में 19 फरवरी 2026 को आयोजित AI Impact Summit–2026 के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 9:00 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे.

ये सड़कें रहेंगी प्रभावित: सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, पृथ्वीराज रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड (लोधी फ्लाईओवर से डॉ. दिनेश चंद्र डालमिया चौक तक), भैरों मार्ग, शांति पथ, अफ्रीका एवेन्यू, गुरुग्राम रोड और परेड रोड सहित कई मार्गों पर ट्रैफिक दबाव रह सकता है.

वैकल्पिक मार्ग: यात्रियों को सैन मार्टिन मार्ग, पंचशील मार्ग, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड, लोधी रोड, बारापुल्ला रोड, रिंग रोड, तिलक मार्ग, फिरोजशाह रोड, रफी मार्ग, संसद मार्ग, साउथ एवेन्यू रोड और एनएच-48 का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पहले से प्लान करें, अतिरिक्त समय लेकर निकलें और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. रियल टाइम अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

आम लोगों की हुई काफी समस्या

बता दें कि बीते दिन भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान कई वीवीआईपी मूवमेंट रहा. जिसके कारण ऑफिस से लौटने वाले लोगों और यात्रियों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है. इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े नेता और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है.

वही, आपको बता दें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील किया था कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. प्रभावित सड़कों पर जाने से बचें साथ ही पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. पिछले कुछ दिनों से भी सेंट्रल, ईस्ट और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जाम की स्थिति देखी गई है. समिट के चलते होटल और आयोजन स्थलों के आसपास भी भारी भीड़ रहने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि इसके बावजूद अब सड़कों पर भयंकर जाम की समस्या देखने को मिल रहा है.


