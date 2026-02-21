ETV Bharat / state

AI Impact Summit 2026: 21 फरवरी को दिल्ली में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, जारी हुई एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा पहले से प्लान करें, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026

नई दिल्ली: राजधानी में 21 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट–2026 के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश-विदेश से प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और आगंतुकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. इस दौरान कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के मार्गों पर यातायात दबाव बढ़ने की आशंका है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार भैरों मार्ग, भगवान दास रोड, पुराना किला रोड, मथुरा रोड और प्रगति मैदान के आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. जरूरत पड़ने पर कुछ मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किए जा सकते हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, लेकिन पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन सकती है.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे संभव हो तो इन मार्गों से बचें और तिलक मार्ग, सिकंदरा रोड, शेरशाह रोड, रिंग रोड और अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें. सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की भी अपील की गई है, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम किया जा सके.

साथ ही लोगों से यात्रा की पूर्व योजना बनाकर अतिरिक्त समय लेकर निकलने, निर्धारित लेन में वाहन चलाने और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. किसी भी असुविधा से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन के माध्यम से ताज़ा जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है.

