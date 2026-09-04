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जन्माष्टमी यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी,कई प्रमुख मार्गों पर यातायात रहेगा प्रभावित

हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आयोजित जन्माष्टमी यात्रा शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी. जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक सतर्क

जन्माष्टमी यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
जन्माष्टमी यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 7:26 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर चार सितंबर को आयोजित होने वाली यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था की है. हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आयोजित जन्माष्टमी यात्रा शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी. यात्रा में करीब 3,000 से 3,500 लोगों के शामिल होने की संभावना है. यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जन्माष्टमी यात्रा पीएस सब्जी मंडी से शुरू होकर मल्कागंज चौक, रोशनआरा रोड, कोह्लापुर रोड, स्पार्क्स मॉल, सत्यवती मार्ग, शक्ति नगर चौक, जीटी करनाल रोड और घंटाघर चौक होते हुए वापस पीएस सब्जी मंडी पहुंचेगी.यात्रा के दौरान रोशनआरा रोड, कोह्लापुर रोड, प्रो. एनडी कपूर मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सत्यवती मार्ग और जीटी करनाल रोड पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. इन मार्गों पर शाम 5:30 बजे के बाद यातायात भारी और नियंत्रित रह सकता है.

शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी शोभायात्रा
शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी शोभायात्रा (ETV Bharat)
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से की अपील, दी सलाह: यात्रा के दौरान यातायात की स्थिति के अनुसार मल्कागंज चौक, स्पार्क्स मॉल, आर/ए पीएस रूप नगर और शक्ति नगर चौक से वाहनों को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित या डायवर्ट किया जा सकता है.दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे यात्रा मार्ग और आसपास के प्रभावित हिस्सों पर जाने से बचें. लोगों से सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने, सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने और यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. वाहन चालकों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.
जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी
जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी (ETV Bharat)
जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी
जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी (ETV Bharat)
आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा रास्ता: ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा. किसी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या असामान्य गतिविधि की जानकारी मिलने पर लोग तत्काल 112 पर दिल्ली पुलिस को सूचना दे सकते हैं.पुलिस ने जन्माष्टमी यात्रा के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग और धैर्य की अपील की है.

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