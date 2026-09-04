जन्माष्टमी यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी,कई प्रमुख मार्गों पर यातायात रहेगा प्रभावित
हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आयोजित जन्माष्टमी यात्रा शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी. जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक सतर्क
Published : September 4, 2026 at 7:26 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर चार सितंबर को आयोजित होने वाली यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था की है. हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आयोजित जन्माष्टमी यात्रा शाम 5:30 बजे से रात 12 बजे तक निकाली जाएगी. यात्रा में करीब 3,000 से 3,500 लोगों के शामिल होने की संभावना है. यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से प्रभावित मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.
जन्माष्टमी यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस की तैयारी: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जन्माष्टमी यात्रा पीएस सब्जी मंडी से शुरू होकर मल्कागंज चौक, रोशनआरा रोड, कोह्लापुर रोड, स्पार्क्स मॉल, सत्यवती मार्ग, शक्ति नगर चौक, जीटी करनाल रोड और घंटाघर चौक होते हुए वापस पीएस सब्जी मंडी पहुंचेगी.यात्रा के दौरान रोशनआरा रोड, कोह्लापुर रोड, प्रो. एनडी कपूर मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सत्यवती मार्ग और जीटी करनाल रोड पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. इन मार्गों पर शाम 5:30 बजे के बाद यातायात भारी और नियंत्रित रह सकता है.
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