ETV Bharat / state

Republic Day Parade:दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कर्तव्य पथ रहेगा पूरी तरह बंद, जान लें पूरा रूट

गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है.

दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के भव्य उत्सव को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां जोर-शोर पर हैं. इसी कड़ी में 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद शनिवार को परेड रिहर्सल के चलते दिल्ली की ट्रैफिक में बड़ा बदलाव कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सुबह घर से बाहर निकलने से पहले रूट प्लान जरूर देख लें. वरना जाम और रोड ब्लॉक के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एडवाइजरी के मुताबिक, 24 जनवरी को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह का यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 24 जनवरी को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके साथ ही इसी समयावधि में रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड पर कर्तव्य पथ को क्रॉस करने वाले ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी. इंडिया गेट क्षेत्र को भी इस अवधि में यातायात के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रतिबंधित समय के दौरान परेड मार्ग से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह

वैकल्पिक मार्गों के तौर पर मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, सिकंदरा रोड, फिरोजशाह रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग और मोतीलाल नेहरू मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस कर्मियों को देने को कहा गया है. सुरक्षा कारणों से दिल्ली में 1 फरवरी 2026 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और अन्य सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म के उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी (Traffic Police)

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है. रियल टाइम अपडेट के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

REPUBLIC DAY PARADE REHEARSAL
REPUBLIC DAY 2026
DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY
गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल
DELHI TRAFFIC ADVISORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.