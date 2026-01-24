ETV Bharat / state

Republic Day Parade:दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कर्तव्य पथ रहेगा पूरी तरह बंद, जान लें पूरा रूट

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के भव्य उत्सव को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां जोर-शोर पर हैं. इसी कड़ी में 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद शनिवार को परेड रिहर्सल के चलते दिल्ली की ट्रैफिक में बड़ा बदलाव कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सुबह घर से बाहर निकलने से पहले रूट प्लान जरूर देख लें. वरना जाम और रोड ब्लॉक के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एडवाइजरी के मुताबिक, 24 जनवरी को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह का यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 24 जनवरी को सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके साथ ही इसी समयावधि में रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड पर कर्तव्य पथ को क्रॉस करने वाले ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी. इंडिया गेट क्षेत्र को भी इस अवधि में यातायात के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे प्रतिबंधित समय के दौरान परेड मार्ग से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.

वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह