शहीदी दिवस कार्यक्रम: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बंद रहेंगी ये सड़कें

लाल किले पर गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 19, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह कार्यक्रम 19 से 25 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान लाल किले पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. कई वीवीआईपी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है.

इन मार्गों पर जानें से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सुचारू यातायात, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है. दिल्ली गेट और छत्ता रेल चौक की ओर से नेताजी सुभाष मार्ग की ओर आने वाली बसों और कमर्शियल वाहनों को 19 से 25 नवंबर के बीच प्रतिदिन शाम 4:00 बजे से रात 11:00 बजे तक दिल्ली गेट चौक/छत्ता रेल चौक/जीपीओ चौक से रिंग रोड की ओर डायवर्ट किया जा सकता है. इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.

कई रास्तों पर डायवर्जन लागू

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो छत्ता रेल चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट, और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है. वहीं प्रशासन की तरफ से लाल किला और चांदनी चौक बाजार आने वाले यात्रियों के लिए नेताजी सुभाष मार्ग पर परेड ग्राउंड पार्किंग, निषाद राज मार्ग पर लाल किला, एएसआई पार्किंग, अंगूरी बाग रोड पर लाल किला, एएसआई पार्किंग, एसपीएम मार्ग पर दंगल मैदान पार्किंग, एचसी सेन रोड पर ओमेक्स मॉल पार्किंग, चर्च मिशन रोड पार्किंग, और शांति वन क्रॉसिंग के पास सर्विस रोड पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

दिल्ली पुलिस की यात्रियों से अपील

दिल्ली पुलिस ने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही पार्क करने का निर्देश दिया है. पैदल चलने वालों को फुटपाथ और निर्दिष्ट क्रॉसिंग का प्रयोग करने की सलाह दी गई है. दिल्ली यातायात पुलिस ने सभी निवासियों, यात्रियों और आने-जाने वालों को बताया कि रिंग रोड (राजघाट से चंदगीराम अखाड़ा), नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड और बुलेवार्ड रोड पर यातायात प्रभावित रहेगा. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन सड़कों से बचें और रानी झांसी रोड, सलीमगढ़ बाईपास, विकास मार्ग, पुस्ता रोड आदि जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

TAGGED:

GURU TEGH BAHADUR
DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY
MARTYRDOM DAY CELEBRATIONS
शहीदी दिवस कार्यक्रम
DELHI TRAFFIC ADVISORY

