Delhi Traffic Alert: प्रतिबंधित इलाके में नहीं मिलेंगी कैब और डिलीवरी सर्विस, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर धारा 163 (BNSS) लागू.
Published : July 24, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर धारा 163 (BNSS) लागू होने के बीच ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और आम जनता के लिए एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा के लिहाज से चिन्हित किए गए प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना किसी अत्यंत जरूरी काम के जाने से बचें. इसके साथ ही, लोगों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वैकल्पिक मार्गों का चयन करने और उसी के अनुसार योजना बनाने की सलाह दी गई है.
एडवाइजरी के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए ऐप आधारित कैब सेवाएं, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने संचालन को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करने की सलाह दी गई है. जरूरत पड़ने पर संबंधित इलाके में अस्थायी जियो-फेंसिंग लागू की जा सकती है या कैब तथा डिलीवरी सेवाओं को सीमित या निलंबित किया जा सकता है.
🚨 Traffic Advisory— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 24, 2026
In view of the prohibitory orders under Section 163 BNSS, 2023, citizens are advised to avoid unnecessary travel to the notified area and use alternate routes wherever possible.
App-based mobility, ride-hailing, food delivery, logistics and e-commerce… pic.twitter.com/k3mYGU0I52
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, अधिकृत सरकारी वाहन और अन्य अधिसूचित आपातकालीन सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा और वे पूर्ववत संचालित होती रहेंगी. पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं से दूर रहने तथा केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है. साथ ही मोटर चालकों से धैर्य बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
एडवाइजरी के अनुसार, किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन 112, ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहने तक सभी संबंधित पक्षों को इन निर्देशों का पालन करना होगा.
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