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ब्रिक्स सम्मेलन और भारत-अफगानिस्तान टी-20 मैच को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें एजवाइजरी

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 का आयोजन: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 को शुरू हुआ और आज 13 सितंबर को आखिरी दिन है. सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक सम्मेलन चलेगा. इस शिखर सम्मेलन के चलते पहले से ही डायवर्सन प्लान लागू है . वीआईपी/विदेशी प्रतिनिधियों के आवागमन के कारण अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों में यातायात नियम लागू रहेंगे. इस दौरान मध्य और नई दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट के समय यातायात को कुछ समय के लिए रोका या डायवर्ट किया जा सकता है.

नई दिल्ली: आज रविवार 13 सितंबर को राजधानी दिल्ली में दो बड़े आयोजनों—ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 और अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम अफगानिस्तान टी-20 क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यदि आप आज सड़कों पर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाना बेहद जरूरी है, जिससे जाम से बच सकें.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले से ही दर्शन अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचने शुरू हो जाएंगे. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और क्रिकेट मैच के चलते डायवर्सन लागू किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच शाम 7:00 बजे शुरू होगा जो करीब रात 11:30 बजे तक चलेगा. लेकिन अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास दोपहर 2:00 से रात 11:45 तक के लिए डायवर्सन प्लान लागू किया गया है.• जेएलएन मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट / आर/ए कमला मार्केट)• आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट)• बहादुर शाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक / आईटीओ चौक)• डीडीयू मार्ग (मिंटो रोड एवं मिर्डार्ड चौक की तरफ)• बहादुर शाह जफर मार्ग (दरियागंज से दिल्ली गेट एवं आईटीओ चौक से दिल्ली गेट)• जेएलएन मार्ग (दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक)• डीडीयू मार्ग (मिंटो रोड एवं मिर्डार्ड चौक की ओर)स्टेडियम में प्रवेश के लिए गेट जानकारी:• गेट 1 से 8: बहादुर शाह जफर मार्ग (दक्षिणी छोर)• गेट 10 से 15: जेएलएन मार्ग (पूर्वी छोर, अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास)• गेट 16 से 18: बहादुर शाह जफर मार्ग (पश्चिमी छोर, पेट्रोल पंप के पास)माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड, और वेलोड्रोम रोड.◦ P-1: IP पार्क (गेट 3 के सामने)◦ P-2: विक्रम नगर (शहीद पार्क के पास)◦ P-3: JJB/प्रयास ऑफिस के पास (2-व्हीलर्स)◦ WIP (गेट 7 से 8)

• नो पार्किंग जोन: बहादुर शाह जफर मार्ग, डीडीयू मार्ग, मिर्डार्ड चौक, जेएलएन मार्ग, और रिंग रोड (राजघाट से आईपी फ्लाईओवर). इन स्थानों पर पार्क किए गए वाहनों को क्रेन द्वारा उठाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

• ऐप-बेस्ड टैक्सी : मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (गेट नं. 2) और राजघाट चौक पर पिकअप एंड ड्राप की व्यवस्था रहेगी.

यात्रियों के लिए प्रमुख निर्देश:

1. मेट्रो का उपयोग करें: दिल्ली पुलिस ने जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन, खासकर दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है.

2. अतिरिक्त समय रखें: यात्रा पर निकलने से पहले अतिरिक्त समय लेकर चलें और वैकल्पिक मार्गों का चयन करें.

3. गैर-मैच यात्री: यदि आप मैच देखने नहीं जा रहे हैं, तो स्टेडियम के आसपास के इलाकों में जाने से बचें.

4. ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें: सड़कों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.



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