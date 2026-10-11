दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी: आज भी विरोध प्रदर्शन के चलते नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में रहेगा रूट डायवर्जन
आज नई दिल्ली या मध्य दिल्ली की तरफ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों समझ लेना आवश्यक है,ृ.
Published : October 11, 2026 at 6:45 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था व संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस तथा ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. आज 11 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से ही शहर के कई प्रमुख रास्तों व चौराहों पर ट्रैफिक का डायवर्जन लागू कर दिया गया है. यदि आज नई दिल्ली या मध्य दिल्ली की तरफ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सड़क पर निकलने से पहले पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से समझ लेना बेहद आवश्यक है, जिससे समस्या से बच सकें.
प्रमुख प्रभावित मार्ग और प्रमुख चौराहे
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख चौराहों, गोल चक्करों व फ्लाईओवरों के साथ-साथ उनके आसपास के रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ सकता है.
DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY In view of the law and order situation, traffic may be impacted on following stretches in Delhi on 11.10.2026. 1. Diversions Diversions will be enforced starting from 06:00 AM on 11.10.2026 depending upon prevailing situation. General public is informed that movement at following points and surrounding stretches might remain affected:- 1.Round About Shankar Road-Vande Matram ‘T’ Point towards New Delhi 2.Dhaula Kuan Flyover 3.Round About Jhandewalan 4.Round About Panchkuian 5.Round About Mandi House 6.Dr Dinesh Nandini Dalmia Chowk (W-Point) 7.Ram Charan Aggarwal Chowk (A-Point) 8.Minto Road/Deen Dayal Upadhyay Marg https://t.co/hLq6pNQgBG Nanak Chowk 10.Chemsford Road – Outer Circle Connaught Place T-Point 11.Bharion Road- MGM (Ring Road) T-Point 12.Lodhi Road Flyover 13.Round About Neela Gumbad 14.Madarsa T- Point 15.Round About Samrat Hotel 16.Sardar Patel Marg- Panchsheel Marg Crossing 17.Under Bhikaji Kama Place 18.Under Moti Bagh Flyover 19.Ring Road-San Martin Marg T-Point 20.Round About Ashoka Road – Jantar Mantar Road 21.Round About Windsor Palace 22.Tolstoy-Janpath Crossing 23.Round About Rail Bhawan 24.Jai Singh Road – Sansad Marg Crossing 25.Outer Circle Connaught Place -Barakhamba Road T-Point 26.Round About Gol Dak Khana 27.Round About Patel Chowk 28.Jai Singh Road – Ashoka Road T-Point 29.Round About RML Hospital 30.Outer Circle Connaught Place - Sansad Marg T-Point 2.Commuters’ Advisory & Recommendations •Plan in Advance: Please keep extra travel time in hand if heading towards railway stations, ISBTs, or the airport via New Delhi and Central Delhi. •Avoid Non-Essential Travel: Commuters are requested not to undertake non essential travel. •Dynamic Restrictions: Traffic management measures are dynamic and will be relaxed or regulated based on real-time ground assessment. 3.Stay Updated (Real-Time Information) For live updates, alternate routes, and continuous traffic alerts, please keep referring to official Delhi Traffic Police platforms: •Website: https://t.co/8CZTflQ8x7 •X (Twitter): @dtptraffic •Instagram : @dtptraffic •Facebook : @dtptraffic •Helpline Numbers: 1095 or 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 10, 2026
1. मध्य और उत्तरी दिल्ली के प्रमुख पॉइंट:
• शंकर रोड गोल चक्कर - वंदे मातरम 'T' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर जाने वाला मार्ग)
• धौला कुआं फ्लाईओवर और आसपास का क्षेत्र
• झंडेवालान गोल चक्कर और पंचकुइयां गोल चक्कर
• मंडी हाउस गोल चक्कर तथा डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक
• राम चरण अग्रवाल चौक और गुरु नानक चौक
• मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
• चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्किल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट
2. दक्षिणी एवं लुटियंस दिल्ली के प्रमुख मार्ग:
• भैरों रोड (रिंग रोड) टी-पॉइंट तथा लोधी रोड फ्लाईओवर
• नीला गुंबद गोल चक्कर और मदरसा टी-पॉइंट
• सम्राट होटल गोल चक्कर एवं सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
• भिकाजी कामा प्लेस के नीचे का मार्ग तथा मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा
• रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट
3. कनॉट प्लेस व लुटियंस जोन के आंतरिक चौराहे:
• अशोका रोड - जंतर मंतर रोड गोल चक्कर व विंडसर पैलेस गोल चक्कर
• टॉलस्टॉय मार्ग - जनपथ क्रॉसिंग तथा रेल भवन गोल चक्कर
• जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग
• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - बारखंबा रोड T-पॉइंट
• गोल डाकखाना गोल चक्कर एवं पटेल चौक गोल चक्कर
• जय सिंह रोड - अशोका रोड टी-पॉइंट
• आरएमएल अस्पताल गोल चक्कर
• आउटर सर्किल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट
यात्रियों व आम जनता के लिए आवश्यक सुझाव
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए विशेष सुझाव जारी किए हैं.
- अतिरिक्त समय लेकर निकलें: यदि आपको रेलवे स्टेशन (जैसे नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन), ISBT बस अड्डों या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की ओर जाना है, तो अपने हाथ में पर्याप्त समय रखकर ही घर से निकलें.
- गैर-जरूरी यात्रा से बचें: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोई अत्यंत आवश्यक कार्य न हो, तब तक मध्य व नई दिल्ली के क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें.
- रियल-टाइम बदलाव: स्थिति के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अपने प्रबंधन में बदलाव करेगी. जमीनी हकीकत को देखते हुए नियमों में ढील दी जा सकती है या पाबंदियों को कड़ा किया जा सकता है.
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