ETV Bharat / state

दिल्ली जाने वाले वाहन चालक ध्यान दें! जयपुर-दिल्ली रूट पर डायवर्जन, गुरुग्राम पुलिस ने बताए वैकल्पिक रास्ते

दिल्ली जाने वाले वाहन चालक ध्यान दें ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है. दिल्ली के वसंत कुंज स्थित राव तुला राम फ्लाईओवर पर जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते यातायात डायवर्ट किया गया है. इसके कारण वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को धौला कुआं की तरफ भेजा जा रहा है. इसे देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

इन वैकल्पिक रास्तों से पहुंचें दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहन चालक NH-48 से KMP के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं. इसके अलावा नरसिंहपुर क्लोवरलीफ से द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II का विकल्प भी उपलब्ध है. वाहन चालक NH-48 से नरसिंहपुर क्लोवरलीफ, SPR, घाटा टी-पॉइंट, ग्वाल पहाड़ी और मांडी बॉर्डर के रास्ते भी दिल्ली पहुंच सकते हैं.