दिल्ली जाने वाले वाहन चालक ध्यान दें! जयपुर-दिल्ली रूट पर डायवर्जन, गुरुग्राम पुलिस ने बताए वैकल्पिक रास्ते
दिल्ली के राव तुला राम फ्लाईओवर पर डायवर्जन से यातायात प्रभावित है. गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं.
Published : October 21, 2026 at 4:14 PM IST
गुरुग्राम: दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है. दिल्ली के वसंत कुंज स्थित राव तुला राम फ्लाईओवर पर जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते यातायात डायवर्ट किया गया है. इसके कारण वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को धौला कुआं की तरफ भेजा जा रहा है. इसे देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
इन वैकल्पिक रास्तों से पहुंचें दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहन चालक NH-48 से KMP के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं. इसके अलावा नरसिंहपुर क्लोवरलीफ से द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II का विकल्प भी उपलब्ध है. वाहन चालक NH-48 से नरसिंहपुर क्लोवरलीफ, SPR, घाटा टी-पॉइंट, ग्वाल पहाड़ी और मांडी बॉर्डर के रास्ते भी दिल्ली पहुंच सकते हैं.
MG रोड और सोहना रूट का भी विकल्प: पुलिस ने इफको चौक से MG रोड, आया नगर बॉर्डर और बंधवाड़ी टोल के रास्ते दिल्ली जाने का विकल्प दिया है. इसके अलावा राजीव चौक से सोहना होते हुए बल्लभगढ़, रजोकरी फ्लाईओवर से UER-II और उद्योग विहार से UER-II के रास्ते का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
एयरपोर्ट जाने वालों के लिए विशेष निर्देश: ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वाहन NH-48 से महिपालपुर जाने वाली सड़क का इस्तेमाल करें. अन्य वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से जाने की सलाह दी गई है.
पुलिस की वाहन चालकों से अपील: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपील की कि, "यात्रा पर निकलने से पहले अपने मार्ग की योजना बना लें, निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें. इससे जाम और अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है."
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