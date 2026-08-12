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Delhi Traffic Advisory: 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर, मेट्रो और रेल नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट के बाद दिल्ली से यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे, मेट्रो व सड़क यातायात के नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं. स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान जहां पुरानी दिल्ली रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक रहेगी, वहीं ट्रेन की पार्सल सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

इन पांच रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं. सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग, लोडिंग व अनलोडिंग की सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. इन स्टेशनों में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली (दिल्ली जंक्शन), हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

यह प्रतिबंध 12 अगस्त से प्रभावी किया गया है, जो 15 अगस्त की रात 12 बजे तक पूरी तरह लागू रहेगा. इस अवधि में इन पांचों स्टेशनों से न तो कोई पार्सल बाहर भेजा जा सकेगा और न ही देश के किसी अन्य हिस्से से आने वाले पार्सल को यहां उतारा जाएगा. ये पाबंदी सामान्य पार्सल बुकिंग के अतिरिक्त लीज पर संचालित द्वितीय श्रेणी लगेज रैक (एसएलआर), पार्सल वैन और डिमांड पार्सल वैन पर भी लागू रहेगी. इसके अतिरिक्त दिल्ली से होकर गुजरने वाली और यहां पार्सल हैंडलिंग के लिए रुकने वाली ट्रेनें भी इस नियम के दायरे में होंगी.

इतना ही नहीं सुरक्षा जांच व चेकिंग को आसान बनाने के लिए पार्सल गोदामों और प्लेटफॉर्मों को पूरी तरह पैकेज-मुक्त रखा जा रहा है. हिमांशु शेखर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यात्री अपने व्यक्तिगत लगेज को पहले की तरह ट्रेन के कोच में साथ ले जा सकते हैं. सिर्फ व्यावसायिक पार्सल पर प्रतिबंध है. पंजीकृत समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद ही भेजा जा सकेगा. सभी सेवाएं 16 अगस्त से सामान्य हो जाएंगी.

पुरानी दिल्ली व शाहदरा के बीच ठप रहेगा रेल संचालन

सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले पर मुख्य समारोह व प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सुरक्षा कारणों से पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशनों के बीच रेल यातायात सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. चूंकि पुरानी दिल्ली स्टेशन का रेल ट्रैक लाल किले के बिल्कुल समीप से गुजरता है, इसलिए इस ढाई घंटे के ब्लॉक के दौरान इस रूट की कई ईएमयू व लोकल ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है.