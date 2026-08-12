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Delhi Traffic Advisory: 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी खबर, मेट्रो और रेल नियमों में बड़ा बदलाव

पुरानी दिल्ली से ढ़ाई घंटे बंद रहेगा ट्रेनों का परिचालन, 5 स्टेशनों पर पार्सल सेवा ठप

15 अगस्त को दिल्ली में रेल, मेट्रो और ट्रैफिक के बदलेंगे नियम
15 अगस्त को दिल्ली में रेल, मेट्रो और ट्रैफिक के बदलेंगे नियम (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों के हाई अलर्ट के बाद दिल्ली से यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे, मेट्रो व सड़क यातायात के नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं. स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान जहां पुरानी दिल्ली रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक रहेगी, वहीं ट्रेन की पार्सल सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

इन पांच रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग बंद

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष कदम उठाए हैं. सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग, लोडिंग व अनलोडिंग की सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. इन स्टेशनों में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली (दिल्ली जंक्शन), हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

यह प्रतिबंध 12 अगस्त से प्रभावी किया गया है, जो 15 अगस्त की रात 12 बजे तक पूरी तरह लागू रहेगा. इस अवधि में इन पांचों स्टेशनों से न तो कोई पार्सल बाहर भेजा जा सकेगा और न ही देश के किसी अन्य हिस्से से आने वाले पार्सल को यहां उतारा जाएगा. ये पाबंदी सामान्य पार्सल बुकिंग के अतिरिक्त लीज पर संचालित द्वितीय श्रेणी लगेज रैक (एसएलआर), पार्सल वैन और डिमांड पार्सल वैन पर भी लागू रहेगी. इसके अतिरिक्त दिल्ली से होकर गुजरने वाली और यहां पार्सल हैंडलिंग के लिए रुकने वाली ट्रेनें भी इस नियम के दायरे में होंगी.

इतना ही नहीं सुरक्षा जांच व चेकिंग को आसान बनाने के लिए पार्सल गोदामों और प्लेटफॉर्मों को पूरी तरह पैकेज-मुक्त रखा जा रहा है. हिमांशु शेखर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि यात्री अपने व्यक्तिगत लगेज को पहले की तरह ट्रेन के कोच में साथ ले जा सकते हैं. सिर्फ व्यावसायिक पार्सल पर प्रतिबंध है. पंजीकृत समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को आवश्यक सुरक्षा जांच के बाद ही भेजा जा सकेगा. सभी सेवाएं 16 अगस्त से सामान्य हो जाएंगी.

पुरानी दिल्ली व शाहदरा के बीच ठप रहेगा रेल संचालन

सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले पर मुख्य समारोह व प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सुरक्षा कारणों से पुरानी दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशनों के बीच रेल यातायात सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. चूंकि पुरानी दिल्ली स्टेशन का रेल ट्रैक लाल किले के बिल्कुल समीप से गुजरता है, इसलिए इस ढाई घंटे के ब्लॉक के दौरान इस रूट की कई ईएमयू व लोकल ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है.

कुछ लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग बदला गया है अथवा उन्हें दिल्ली सीमा से बाहर के स्टेशनों पर रोका जाएगा. कार्यक्रम के दौरान किसी भी ट्रेन को तिलक ब्रिज, भैरों पुल या यमुना पुल (लोहे का पुल) पर खड़ा होने की अनुमति नहीं होगी.

पार्किंग रहेगी बंद, सुबह 4 बजे से चलेंगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं पूरी तरह बंद रखी जाती है. 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद पार्किंग सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया जाता है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों व आम यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो की ट्रेन सेवाएं सभी लाइनों के टर्मिनलों से तड़के सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाएंगी. सुबह 4 से 6 बजे के बीच ट्रेनें 15 से 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, जिसके बाद सामान्य समय सारणी लागू होगी.

सड़क डायवर्जन और यात्रियों के लिए विशेष निर्देश

लाल किले व पुरानी दिल्ली के आसपास की मुख्य सड़कों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा डायवर्जन लागू किया जाता है. इसके साथ ही सीआईएसएफ द्वारा मेट्रो व आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशनों पर दोहरी सुरक्षा जांच की जा रही है. सुरक्षा चेकिंग में लगने वाले अतिरिक्त समय व पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है. उत्तर रेलवे के मुख्य जसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने रेल यात्रियों से अपील की है कि वह घर से पर्याप्त समय लेकर निकलें. घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की अवश्य जांच कर लें, जिससे असुविधा से बच सकें.

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