दिल्ली के व्यापारियों ने कांग्रेस की रैली से 21 बाजारों पर प्रभाव की आशंका जताई, CTI ने की ये मांग
सीटीआई ने यह भी दावा किया कि रामलीला मैदान के आस-पास के क्षेत्र में वाहनों के लिए भी कोई अधिकृत पार्किंग सुविधा नहीं है. पढ़ें..
Published : October 27, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दावा किया है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस रैली से त्योहारी सीजन के दौरान चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली और भागीरथ पैलेस सहित दिल्ली के 21 प्रमुख थोक और खुदरा बाजारों में कारोबार बाधित हो सकता है. सीटीआई ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रस्तावित रैली, जिसके लिए पार्टी ने 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है, को भाई दूज के बाद 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाए या व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर किसी वैकल्पिक स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए.
सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि पत्र की एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी गई है, जिसमें उनसे गठबंधन सहयोगियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि व्यापारी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को संभावित बैरिकेडिंग और सड़क बंद होने के साथ इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि क्या ग्राहक महत्वपूर्ण त्योहारी खरीदारी अवधि के दौरान दुकानों तक पहुंच पाएंगे.
सीटीआई के अनुसार, लगभग 10 लाख लोगों के जमा होने से दिल्ली में 15,000 से 20,000 वाहन आ सकते हैं, जिनमें 10,000 से 12,000 बसें और 5,000 से 7,000 छोटे वाहन जैसे कार, मिनीबस और टेम्पो ट्रैवलर शामिल हैं. सीटीआई ने सवाल उठाया कि इन वाहनों को कहां पार्क किया जाएगा. साथ ही यह दावा किया कि रामलीला मैदान के आस-पास के क्षेत्र में 200 वाहनों के लिए भी कोई अधिकृत पार्किंग सुविधा नहीं है. सीटीआई की तरफ से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले 21 बाजारों में चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, नबी करीम, करोल बाग, अजमेरी गेट, दरियागंज, नई सड़क, किनारी बाजार, दरीबा कलां, फतेहपुरी, लाहौरी गेट, फिल्मिस्तान, पहाड़गंज, गफ्फार मार्केट, जामा मस्जिद, लाजपत राय मार्केट और नया बाजार शामिल हैं.
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साथ ही कहा गया कि पुरानी दिल्ली की संकरी गलियां, जिनमें से कई केवल 10 से 12 फीट चौड़ी हैं, अगर वाहन उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो गंभीर जाम का सामना कर सकती हैं, और एक ट्रक के फंसने से संभावित रूप से कई घंटों तक चलने वाला यातायात जाम हो सकता है. संगठन ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुई एक घटना का हवाला देते हुए दावा किया कि लगभग 3,000 से 4,000 लोगों के जमावड़े ने मध्य दिल्ली में आवागमन को बाधित कर दिया और व्यापारियों को 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. इसमें अनुमान लगाया गया है कि 1 नवंबर की रैली के कारण पुरानी दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 10,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. संगठन ने सुझाव दिया है कि अगर रैली को स्थगित नहीं किया जा सकता है, तो व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इसे बुराड़ी ग्राउंड या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए.
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