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दिल्ली के व्यापारियों ने कांग्रेस की रैली से 21 बाजारों पर प्रभाव की आशंका जताई, CTI ने की ये मांग

सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दावा किया है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस रैली से त्योहारी सीजन के दौरान चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली और भागीरथ पैलेस सहित दिल्ली के 21 प्रमुख थोक और खुदरा बाजारों में कारोबार बाधित हो सकता है. सीटीआई ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रस्तावित रैली, जिसके लिए पार्टी ने 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है, को भाई दूज के बाद 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाए या व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर किसी वैकल्पिक स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए.

सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि पत्र की एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजी गई है, जिसमें उनसे गठबंधन सहयोगियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि व्यापारी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को संभावित बैरिकेडिंग और सड़क बंद होने के साथ इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि क्या ग्राहक महत्वपूर्ण त्योहारी खरीदारी अवधि के दौरान दुकानों तक पहुंच पाएंगे.