दिल्ली ट्रेड फेयर में आज से आम लोगों के लिए एंट्री शुरू, जानें क्या है टिकट प्राइस और क्या है इस बार खास?
इस साल ट्रेड फेयर का 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है. गुरुवार से आम लोगों के लिए एंट्री शुरू हो गई है.
Published : November 19, 2026 at 12:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित देश का सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित आयोजन 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) में आज से आम जनता की एंट्री शुरू हो गई है. इस साल ट्रेड फेयर का 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर दिल्लीवासियों के साथ-साथ देश-विदेश के व्यापारिक जगत में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.
अगर आप भी इस बार परिवार या दोस्तों के साथ ट्रेड फेयर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले टिकट, समय, एंट्री गेट और हॉल्स से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. आज सुबह ठीक 10 बजे से देश-दुनिया से आने वाले एक्जीबिटर आम जनता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कब से कब तक है मेला और क्या रहेगा समय?
आगामी 27 नवंबर तक यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. इस दौरान आप किफायती दरों पर टिकट खरीदकर मेले का लुत्फ उठा सकते हैं. हर वर्ष व्यापार मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं. मेले में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
टिकट कहां और कैसे मिलेंगे?
आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशनों पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं. लेकिन, भारत मंडपम के सबसे नजदीक मौजूद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर मेले का टिकट काउंटर नहीं होगा.
प्रवेश शुल्क
प्रवेश द्वार
इस बार सुरक्षा और सुचारू आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विजिटर्स के लिए गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 को मुख्य एंट्री पॉइंट बनाया गया है. अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो ध्यान रखें कि निर्धारित पार्किंग स्थलों पर गाड़ियों की कड़ी सुरक्षा जाँच (चेकिंग) के बाद ही विजिटर्स को अंदर प्रवेश मिल सकेगा. सुरक्षा एजेंसियां और ट्रेड फेयर प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं.
किस हॉल में दिखेगा किस राज्य का जलवा?
भारत मंडपम के विशाल परिसरों में इस बार कुल 5 प्रमुख हॉल्स बनाए गए हैं, जिनमें अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभागों की प्रदर्शनियों को करीने से सजाया गया है.
- हॉल नंबर 1: इस हॉल में झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के साथ-साथ दुनिया भर से आए अंतरराष्ट्रीय (International) एग्जीबिटर्स और कंपनियों की शानदार प्रदर्शनियां लगाई गई हैं.
- हॉल नंबर 2: यहाँ आपको देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ अंडमान-निकोबार, गुजरात, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब और दक्षिण भारत का खूबसूरत राज्य तेलंगाना देखने को मिलेगा.
- हॉल नंबर 3: इस हॉल में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी (पांडिचेरी), त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की संस्कृति व विकास की झलक देखने को मिलेगी.
- हॉल नंबर 4: यहाँ पूर्वोत्तर का राज्य असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टॉल और कलाकृतियाँ सजकर तैयार हैं.
- हॉल नंबर 5: इस अंतिम हॉल में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बेहतरीन उत्पाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आपका मन मोह लेंगी.
- हॉल नंबर 6 : खादी ग्रामोद्योग
इस बार क्या है खास? फोकस स्टेट और आकर्षण
हर साल की तरह इस बार भी ट्रेड फेयर में देश की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.
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इस बार मेले के फोकस स्टेट
असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं, जिनकी कला, संस्कृति और खान-पान विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं. आंकड़ों की बात करें तो इस बार के मेले में कुल 21 राज्य और 30 से अधिक केंद्रीय व राज्य सरकारी विभाग अपनी-अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और उत्पादों की प्रदर्शनियां लेकर आए हैं. एमएसएमई (MSME), हस्तशिल्प और वोकल फॉर लोकल की त पर बने उत्पादों को यहाँ विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है.
बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाममेले में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कमजोर और विशेष वर्गों का पूरा ध्यान रखा है. बच्चों के मनोरंजन और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित 'किड ज़ोन' बनाया गया है जहाँ वे खेलकूद का आनंद ले सकते हैं.
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए
मेला परिसर में चलने-फिरने में असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर और आंतरिक परिवहन के लिए विशेष गाड़ियों (बग्गी/गाड़ियों) का पर्याप्त इंतजाम किया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन बिना किसी परेशानी के पूरे मेले का भ्रमण कर सकें.
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