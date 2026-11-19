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दिल्ली ट्रेड फेयर में आज से आम लोगों के लिए एंट्री शुरू, जानें क्या है टिकट प्राइस और क्या है इस बार खास?

दिल्ली ट्रेड फेयर में आज से आम लोगों की एंट्री शुरू. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित देश का सबसे बड़े और बहुप्रतीक्षित आयोजन 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर' (IITF) में आज से आम जनता की एंट्री शुरू हो गई है. इस साल ट्रेड फेयर का 45वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर दिल्लीवासियों के साथ-साथ देश-विदेश के व्यापारिक जगत में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

अगर आप भी इस बार परिवार या दोस्तों के साथ ट्रेड फेयर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले टिकट, समय, एंट्री गेट और हॉल्स से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. आज सुबह ठीक 10 बजे से देश-दुनिया से आने वाले एक्जीबिटर आम जनता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.