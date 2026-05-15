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दोस्तों संग हिमाचल घूमने आया था दिल्ली का युवक, नाले में मिला शव

कुल्लू: जिला कुल्लू की पार्वती घाटी की मलाणा स्थित वेचिंग वैली में घूमने आया दिल्ली के एक पर्यटक का शव नाले में मिला है. जब गांव के लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक पर्यटक युवक की मौत नाले में गिरने से हुई है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुट गई है.

युवक के शरीर पर कई जगहें चोटें

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि युवक के चेहरे, बाजू और शरीर पर अन्य जगहों पर चोट के निशान हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक की मौत नाले में गिरने से हुई होगी. हालांकि शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को कुल्लू अस्पताल लाया गया है. शव की पहचान 24 साल के मोहित के रूप पर हुई है. मोहित चौधरी दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला था.