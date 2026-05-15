दोस्तों संग हिमाचल घूमने आया था दिल्ली का युवक, नाले में मिला शव
हिमाचल में दिल्ली के एक पर्यटक का शव नाले में मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 2:46 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पार्वती घाटी की मलाणा स्थित वेचिंग वैली में घूमने आया दिल्ली के एक पर्यटक का शव नाले में मिला है. जब गांव के लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक पर्यटक युवक की मौत नाले में गिरने से हुई है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुट गई है.
युवक के शरीर पर कई जगहें चोटें
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि युवक के चेहरे, बाजू और शरीर पर अन्य जगहों पर चोट के निशान हैं. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक की मौत नाले में गिरने से हुई होगी. हालांकि शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को कुल्लू अस्पताल लाया गया है. शव की पहचान 24 साल के मोहित के रूप पर हुई है. मोहित चौधरी दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला था.
दोस्तों के साथ घूमने आया था मोहित
एसपी कुल्लू ने बताया कि मोहित चौधरी 7 मई को अपने दोस्तों के साथ कुल्लू जिले के मलाणा क्षेत्र में घूमने आया था. जहां से 10 मई को सभी युवक वेचिंग वैली स्थित रिवर प्वाइंट कैफे में ठहरे हुए थे. इसी दौरान मोहित अपने साथियों से सामान लेने की बात कहकर वहां से निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद उसके साथ आए दोस्तों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया. साथियों ने जब मोहित के मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी बंद मिला. इसके बाद मामले की सूचना मणिकर्ण पुलिस को दी गई.
"मोहित चौधरी के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों की मदद से युवक का शव बरामद कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू