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अल्मोड़ा: होमस्टे में दिल्ली के पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

अल्मोड़ा: नगर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसार देवी स्थित एक होमस्टे में दिल्ली निवासी 39 वर्षीय पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सुबह पर्यटक का शव कमरे के अंदर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कमरे को सील कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल प्रथम दृष्टया मौत की वजह बीमारी मानी जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया.

गौर हो कि कसार देवी स्थित एक होमस्टे में दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव, ईस्ट दिल्ली निवासी संजय तालुकदार ने बीती 10 अक्तूबर को एक महीने के प्रवास के लिए कमरा किराये पर लिया था. होमस्टे संचालक के अनुसार, जब संजय यहां पहुंचे थे, तब उनका स्वास्थ्य सामान्य था. बीती रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. सुबह काफी देर तक जब संजय कमरे से बाहर नहीं निकले तो होमस्टे संचालक को अनहोनी की आशंका हुई. जांच करने पर वह कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिले.