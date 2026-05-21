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दिल्ली पर्यटन विभाग ने घटाया डबल डेकर हेरिटेज टूर का किराया, अब इतने रुपये में करिए दिल्ली की सैर

5 वर्ष से कम उम्र के नन्हे बच्चों के लिए यात्रा पहले की तरह ही पूरी तरह से निःशुल्क है. जानें अब कितने रुपये लगेंगे.

डबल डेकर हेरिटेज टूर का किराया घटाया गया
डबल डेकर हेरिटेज टूर का किराया घटाया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 3:46 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दीदार को और अधिक सुलभ व किफायती बनाने के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है. विभाग की ओर से हाल ही में शुरू की गई 'डबल डेकर हेरिटेज टूर' सेवा के टिकट दामों में भारी कटौती की गई है. नए फैसले के बाद अब आम जनता व सैलानियों के लिए दिल्ली की अत्याधुनिक व पैनोरमिक व्यू वाली डबल डेकर बस में घूमना बेहद सस्ता हो गया है.

दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से जारी नई दरों के तहत अब पर्यटकों को अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी. इस शानदार हेरिटेज टूर की शुरुआत में वयस्कों के लिए प्रति टिकट किराया 500 रुपये (+ 5% GST) तय किया गया था. लेकिन अब सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इसे घटाकर मात्र 300 रुपये (+ 5% GST) कर दिया गया है. यानी अब 15 रुपये की जीएसटी को मिलाकर मात्र 315 रुपये में वयस्क इस पूरे सफर का आनंद ले सकते हैं.

5 से 10 वर्ष के बच्चों का टिकट 300 रुपये (+ 5% GST) रखा गया था, जिसे अब कम करके सिर्फ 200 रुपये (+ 5% GST) कर दिया गया है. जीएसटी मिलाकर बच्चों का कुल टिकट अब सिर्फ 210 रुपये है. 5 वर्ष से कम उम्र के नन्हे बच्चों के लिए पहले की तरह ही यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है. यानी उनका कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगेगा. हालांकि स्मारकों का प्रवेश शुल्क और दोपहर का भोजन इस किराए में शामिल नहीं है, इसका भुगतान पर्यटकों को वास्तविक लागत के अनुसार अलग से करना पड़ेगा.

ये है टाइम टेबल: डबल डेकर हेरिटेज टूर का संचालन सप्ताह के पांच महत्वपूर्ण दिन - मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को किया जा रहा है. सोमवार और शनिवार को यह सेवा उपलब्ध नहीं है. यह एक 'फुल डे' टूर है, जिसकी शुरुआत सुबह 9 बजे होती है और शाम 6 बजे तक सैलानी दिल्ली की खूबसूरती को करीब से निहारते हैं. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्थान के समय से ठीक 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग पॉइंट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें. इसके लिए https://delhitourism.gov.in/ebooking पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.

इन ऐतिहासिक जगहों की दिखती है झलक: ये सफर आधुनिकता व इतिहास का एक बेहतरीन फ्यूजन है. पूरी तरह से वातानुकूलित व ऊपरी डेक (टॉप रूफ) से शहर का विहंगम दृश्य दिखाने वाली यह बस, पर्यटकों को दिल्ली के दिल की सैर कराएगी. यात्रा का रूट चार्ट कुछ इस तरह तैयार किया गया है-

  • सफर की शुरुआत सुबह 9 बजे आईएनए (INA) स्थित प्रसिद्ध दिल्ली हाट से होगी.
  • बस सबसे पहले विजय चौक पहुंचेगी, जहां पर्यटकों को राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक की भव्य वास्तुकला को देखने व फोटोग्राफी का अवसर दिया जाता जा.
  • इसके बाद बस राष्ट्रीय संग्रहालय और फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ जाती है, जहां देश की समृद्ध विरासत व आधुनिक कला दिखाई जाती है.
  • दोपहर के भोजन (Lunch) के लिए बस प्रधानमंत्री संग्रहालय (तीन मूर्ति) के कैफेटेरिया पर रुकती है. लंच के बाद सैलानी भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास को समेटे इस डिजिटल व भव्य संग्रहालय का दीदार करेंगे.
  • शाम ढलने से पहले यह टूर राष्ट्रीय समर स्मारक (National War Memorial) और ऐतिहासिक इंडिया गेट पहुंचता है, जहां देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शाम को इंडिया गेट घूम सकते हैं.
  • अंत में बस सभी यात्रियों को वापस उनके शुरुआती केंद्र दिल्ली हाट (INA) पर छोड़ती है. यहां पर्यटक अपनी इच्छा के अनुसार शॉपिंग (खरीदारी) व लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं.

पर्यटन को बढ़ावा देने की अनूठी पहल: किराए में की गई इस बड़ी कटौती से दिल्ली आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय दिल्लीवासियों में भी इस डबल डेकर बस को लेकर क्रेज काफी बढ़ जाएगा. मात्र 315 रुपये में पूरे दिन लुटियंस दिल्ली व प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों की वीआईपी सैर करना अपने आप में एक अनोखा व किफायती अनुभव है. अगर वीकेंड या छुट्टियों में परिवार के साथ दिल्ली दर्शन का मन बना रहे हैं, तो दिल्ली पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या काउंटर से इस डबल डेकर हेरिटेज टूर की बुकिंग कर सकते हैं.

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