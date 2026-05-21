ETV Bharat / state

दिल्ली पर्यटन विभाग ने घटाया डबल डेकर हेरिटेज टूर का किराया, अब इतने रुपये में करिए दिल्ली की सैर

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दीदार को और अधिक सुलभ व किफायती बनाने के लिए दिल्ली पर्यटन विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है. विभाग की ओर से हाल ही में शुरू की गई 'डबल डेकर हेरिटेज टूर' सेवा के टिकट दामों में भारी कटौती की गई है. नए फैसले के बाद अब आम जनता व सैलानियों के लिए दिल्ली की अत्याधुनिक व पैनोरमिक व्यू वाली डबल डेकर बस में घूमना बेहद सस्ता हो गया है.

दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से जारी नई दरों के तहत अब पर्यटकों को अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी. इस शानदार हेरिटेज टूर की शुरुआत में वयस्कों के लिए प्रति टिकट किराया 500 रुपये (+ 5% GST) तय किया गया था. लेकिन अब सैलानियों को आकर्षित करने के लिए इसे घटाकर मात्र 300 रुपये (+ 5% GST) कर दिया गया है. यानी अब 15 रुपये की जीएसटी को मिलाकर मात्र 315 रुपये में वयस्क इस पूरे सफर का आनंद ले सकते हैं.

5 से 10 वर्ष के बच्चों का टिकट 300 रुपये (+ 5% GST) रखा गया था, जिसे अब कम करके सिर्फ 200 रुपये (+ 5% GST) कर दिया गया है. जीएसटी मिलाकर बच्चों का कुल टिकट अब सिर्फ 210 रुपये है. 5 वर्ष से कम उम्र के नन्हे बच्चों के लिए पहले की तरह ही यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है. यानी उनका कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगेगा. हालांकि स्मारकों का प्रवेश शुल्क और दोपहर का भोजन इस किराए में शामिल नहीं है, इसका भुगतान पर्यटकों को वास्तविक लागत के अनुसार अलग से करना पड़ेगा.

ये है टाइम टेबल: डबल डेकर हेरिटेज टूर का संचालन सप्ताह के पांच महत्वपूर्ण दिन - मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को किया जा रहा है. सोमवार और शनिवार को यह सेवा उपलब्ध नहीं है. यह एक 'फुल डे' टूर है, जिसकी शुरुआत सुबह 9 बजे होती है और शाम 6 बजे तक सैलानी दिल्ली की खूबसूरती को करीब से निहारते हैं. पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्थान के समय से ठीक 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग पॉइंट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें. इसके लिए https://delhitourism.gov.in/ebooking पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.