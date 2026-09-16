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दिल्ली बनी देश में नंबर-1: नीति आयोग के ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025’ में मारी बाजी, मिले 84 अंक

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नीति आयोग द्वारा जारी 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025' में दिल्ली ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है. डेटा-आधारित इस मूल्यांकन में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 84 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया.

इस सूची में दिल्ली के बाद महाराष्ट्र (78 अंक), कर्नाटक (73 अंक), चंडीगढ़ (71 अंक) और गोवा (65 अंक) क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. यह प्रतिष्ठित सूचकांक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन के विद्युतीकरण, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तथा रिसर्च एवं इनोवेशन जैसे प्रमुख मानकों पर उनके प्रदर्शन का आकलन करता है. आईईएमआई (IEMI) का मुख्य उद्देश्य राज्यों में ई-मोबिलिटी की प्रगति और चुनौतियों को सामने लाना तथा बेहतर नीतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

ईवी पॉलिसी 2026 और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का कहना है दिल्ली की इस शानदार सफलता के पीछे ईवी पॉलिसी 2026 की अहम भूमिका रही है. इस नीति ने न केवल ईवी खरीदारों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं, बल्कि शहर भर में मजबूत चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को भी गति दी है. सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से कदम उठा रही है. सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक सड़कों पर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा, राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है.