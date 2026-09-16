दिल्ली बनी देश में नंबर-1: नीति आयोग के ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025’ में मारी बाजी, मिले 84 अंक
नीति आयोग द्वारा जारी 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025' में दिल्ली ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया.
Published : September 16, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. नीति आयोग द्वारा जारी 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) 2025' में दिल्ली ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है. डेटा-आधारित इस मूल्यांकन में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 84 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया.
इस सूची में दिल्ली के बाद महाराष्ट्र (78 अंक), कर्नाटक (73 अंक), चंडीगढ़ (71 अंक) और गोवा (65 अंक) क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. यह प्रतिष्ठित सूचकांक देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन के विद्युतीकरण, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तथा रिसर्च एवं इनोवेशन जैसे प्रमुख मानकों पर उनके प्रदर्शन का आकलन करता है. आईईएमआई (IEMI) का मुख्य उद्देश्य राज्यों में ई-मोबिलिटी की प्रगति और चुनौतियों को सामने लाना तथा बेहतर नीतियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है.
ईवी पॉलिसी 2026 और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का कहना है दिल्ली की इस शानदार सफलता के पीछे ईवी पॉलिसी 2026 की अहम भूमिका रही है. इस नीति ने न केवल ईवी खरीदारों को आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं, बल्कि शहर भर में मजबूत चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार को भी गति दी है. सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार तेजी से कदम उठा रही है. सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक सड़कों पर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा, राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है.
नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर खुशी जताते हुए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा, "यह राष्ट्रीय मान्यता हमारी पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ परिवहन नीतियों की जीत है." परिवहन मंत्री ने आगे कहा, " हमारा उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी आधुनिक, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था तैयार करना है, जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करे." उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिल्ली को देश का सबसे बेहतर और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी मॉडल बनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है.
परिवहन मंत्री के अनुसार, नीति आयोग के इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिलने के बाद दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशनों के जाल को और सघन करने तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से ग्रीन बनाने के लिए कई और नए कदम उठाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण के खिलाफ जंग में दिल्ली को एक और बड़ी बढ़त मिल सके.
देखें आंकड़ें-
- दिल्ली इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मार्च 2026 तक रजिस्टर्ड कुल गाड़ियां - 87.61 लाख
- दो पहिया वाहनों की संख्या - 59.27 लाख
- सरकार द्वारा मार्च 2026 तक डी-रजिस्टर्ड गाड़ियां - 66.20 लाख
- मार्च 2026 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या - 4,70,104
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