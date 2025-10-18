ETV Bharat / state

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब, AQI पहुंचा 384 के पार, कई इलाकों में धुंध, पढ़िए मौसम का हाल

वजीरपुर में 368, बवाना में 307, जहांगीरपुरी में 307, सिरी फोर्ट में 303, आनंद विहार में 384 AQI बना हुआ है.

दिल्ली में खतरनाक हुई हवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 7:57 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है. हालात चिंताजनक नजर आने लगे हैं. मौसम का मिजाज बदला है. सुबह के वक्त धुंध नजर आने लगी है. वहीं दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम को हल्की ठंड का अहसास भी हो रहा है. सर्दी के मौसम ने दस्‍तक क्‍या दी खराब हवा के कारण दिल्‍ली NCR वालों का जीना मुहाल हो गया है. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज शनिवार को दिल्ली का मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी.

इसके बाद 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता (विजिबिलिटी) में कमी आ सकती है. इसके बाद, 22 और 23 अक्टूबर को मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा और धुंध छाई रहेगी. तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने के आसार नहीं हैं.

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक कल शुक्रवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 254 रहा, जो ‘poor’ कैटेगरी में आता है. यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की हवा खराब रही.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158 गुरुग्राम में 165 गाजियाबाद में 142 ग्रेटर नोएडा में 157 और नोएडा में 145 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 5 इलाकों में सबसे AQI लेवल सबसे अधिक बना हुआ है. वजीरपुर में 368, बवाना में 307, जहांगीरपुरी में 307, सिरी फोर्ट में 303, आनंद विहार में 384 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अधिकतर इलाके इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

