दिल्ली को आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मिलने जा रहा तोहफा,करीब 7 लाख हेल्थ कार्ड जारी

दिल्ली सरकार का 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का है लक्ष्य,आज से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या होगी 319 . .

81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मिलने जा रहा तोहफा
81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मिलने जा रहा तोहफा
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 7:54 AM IST

नई दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के साथ आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत–वय वंदना योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में जुटी है. इसके तहत ही आज दिल्ली सरकार विस्तार के पांचवें चरण के तहत 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को समर्पित करेगी. सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली में वार्ड और मोहल्ला स्तर पर प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. दिल्ली में अभी 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं. बुधवार को 81 नए आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी.

मुफ्त, सुलभ और सम्मानजनक प्राइमरी हेल्थकेयर देने की योजना

आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार के हर घर के पास मुफ्त, सुलभ और सम्मानजनक प्राइमरी हेल्थकेयर देने की योजना है. हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डॉक्टर्स, कंसल्टेशन, ज़रूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ-साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर की स्क्रीनिंग, मां और बच्चे की हेल्थकेयर, मुफ्त टीकाकरण, ग्रोथ मॉनिटरिंग, लाइफस्टाइल काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और योग और पोषण मार्गदर्शन जैसे कई स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों पर दबाव को काफी हद तक कम करने का काम कर रही हैं.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 319 होने जा रही
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या बढ़कर 319 होने जा रही
13 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 6,91,530 हेल्थ कार्ड जारी -स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में 13 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 6,91,530 हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं. सेकेंडरी और टर्शियरी केयर तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में 189 अस्पतालों को पैनल में शामिल किए गए हैं, जिनमें 138 प्राइवेट अस्पताल, 41 दिल्ली सरकार के अस्पताल और 10 केंद्र सरकार के अस्पताल भी शामिल हैं. पैनल में शामिल सभी संस्थान कैशलेस इलाज देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार बिना किसी खर्च और रुकावट के जीवन बचाने वाला इलाज पा सकें.
13 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 6,91,530 हेल्थ कार्ड जारी -स्वास्थ्य मंत्री
13 जनवरी 2026 तक दिल्ली में कुल 6,91,530 हेल्थ कार्ड जारी -स्वास्थ्य मंत्री

आयुष्मान भारत योजना में अब तक 36,31,07,621 के क्लेम सेटल
स्टेट हेल्थ एजेंसी दिल्ली की देखरेख में आयुष्मान भारत योजना में अब तक 36,31,07,621 के क्लेम सेटल किए हैं, जिससे हजारों परिवारों को काफी फाइनेंशियल सुरक्षा मिली है और उनकी जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है. अपनी सरकार की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बात करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली के प्रत्येक नागरिकों तक प्राइमरी हेल्थकेयर पहुंचाने के तरीके को तेजी से बदलने का काम कर रहा है.

मुफ्त, सुलभ और सम्मानजनक प्राइमरी हेल्थकेयर देने की है योजना
मुफ्त, सुलभ और सम्मानजनक प्राइमरी हेल्थकेयर देने की है योजना

यहां इलाज, दवाएं और मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त

ये सेंटर यह सुनिश्चित करते हैं कि इलाज, दवाएं और मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त और लोगों की पहुंच के आसपास मिले. यह सिर्फ़ बीमारी का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह हर परिवार को घर के पास एक भरोसेमंद हेल्थकेयर सिस्टम देने के बारे में है. अब 319 सेंटर चालू होने के साथ हम दिल्ली के हर इलाके में अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर ला रहे हैं. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार, PM-JAY और VVY के तहत मजबूत कवरेज और तेज़ी से बढ़ते हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ मिलकर एक आधुनिक, टिकाऊ और रोकथाम पर फोकस वाले हेल्थ इकोसिस्टम को बनाने के बड़े मिशन का हिस्सा है.

