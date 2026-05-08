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10 मई संडे मॉर्निंग: दिल्ली से शिमला आएगा विमान, फिर से हवाई सेवा शुरू होने की खुशी में फूलों से होगा पैसेंजर्स का स्वागत

शिमला: एलायंस एयर व हिमाचल सरकार के बीच एमओयू होने के बाद दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली, शिमला से धर्मशाला व धर्मशाला से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवाएं नए सिरे से आरंभ हो रही हैं. इस कड़ी में 10 मई रविवार को दिल्ली से विमान शिमला स्थित जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर पहुंचेगा. चूंकि एक गैप के बाद नए सिरे से हवाई सेवा आरंभ हो रही है, लिहाजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे का प्रबंधन यात्रियों का खास स्वागत करेगा. पारंपरिक रूप से वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा. फिर पैसेंजर्स को फूल भेंट कर उनका जुब्बड़ हट्टी एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा. एयरपोर्ट निदेशक जुब्बड़हट्टी सतीश कुमार ने हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने की पुष्टि की है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर एलांयस एयर व राज्य सरकार में एमओयू साइन किया गया है. फिलहाल, दस मई से दिल्ली से सुबह साढ़े सात बजे विमान जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर उतरेगा. फिर यहां से कुछ देर बाद शिमला-दिल्ली उड़ान होगी. पहले चरण में दस से बीस मई के बीच उड़ानें संचालित की जाएंगी. मंगलवार 12 मई को उड़ान नहीं होगी. वहीं, शिमला से धर्मशाला व धर्मशाला से शिमला की उड़ानें भी संचालित की जाएंगी.

फिलहाल, दिल्ली से शिमला का टिकट 7483 रुपए का है. वहीं, धर्मशाला से शिमला का किराया 4698 रुपए है. सभी रूट्स पर एलायंस एयर का एटीआर-42 विमान उड़ान भरेगा. टिकट बुकिंग के लिए क्रेज देखा जा रहा है. एयरपोर्ट निदेशक सतीश कुमार के अनुसार क्योंकि जुब्बड़हट्टी की हवाई पट्टी कम लंबाई की है, लिहाजा पेलोड संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण शिमला से दिल्ली के लिए अधिकतम 28 यात्रियों को ही सवार होने की अनुमति होगी. सतीश कुमार के अनुसार अभी जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से 20 मई तक का फ्लाइट शेड्यूल मिला है.

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एलायंस एयर के साथ 12 महीने यानी एक साल के लिए एमओयू किया है. एक अनुमान के अनुसार वाइबल गैप फंडिंग की रकम 32 करोड़ रुपए से अधिक है. वाइबल गैप फंडिंग से आशय ये है कि यदि सवारियों की संख्या पर्याप्त न हो तो एयर कंपनी को नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी. इसे वाइबल गैप की फंडिंग कहा जाता है. चूंकि हिमाचल के लिए अभी बड़े हवाई अड्डे न होने के कारण हवाई सेवाओं का विस्तार नहीं है, इसी लिए विमान कंपनियां यहां घाटे के कारण उड़ानें संचालित करने से परहेज करती हैं.