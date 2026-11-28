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दिल्ली में सजेगा अंतरराष्ट्रीय पतंगों का मेला, 15 से 17 जनवरी तक 'बांसेरा' में होगा चौथे 'पतंग उत्सव' का आयोजन

नई दिल्ली : आगामी मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी दिल्ली का आसमान देश-विदेश की रंग-बिरंगी और विशालकाय पतंगों से गुलजार होने जा रहा है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) सराय काले खां स्थित यमुना तट पर विकसित देश के पहले बांस-आधारित पार्क 'बांसेरा' में 15 से 17 जनवरी 2027 तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी चौथे 'पतंग उत्सव' का भव्य आयोजन करने जा रहा है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर आयोजित किए जा रहे इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें हरित स्थलों के करीब लाना है.

तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 100 से अधिक दिग्गज पतंगबाजों के शामिल होने की उम्मीद है. इसमें 20 देशों के 50 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 54 प्रमुख पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. अंतरराष्ट्रीय दल में ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ट्यूनीशिया सहित कई अन्य देशों के विशेषज्ञ पतंगबाज शामिल होंगे. वहीं, भारतीय दल में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी के कुशल पतंगबाज अपनी पारंपरिक और आधुनिक पतंगबाजी का कौशल दिखाएंगे. उत्सव के दौरान आगंतुकों को विशालकाय इन्फ्लेटेबल (हवा भरी) पतंगें, सटीक नियंत्रण वाली उड़ान और टीमों द्वारा एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ाई जाने वाली पतंगों के अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे.

पतंगों के इतिहास और महत्व के लिए खास पवेलियन

पतंग उत्सव केवल पतंगबाजी के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आगंतुकों के लिए एक संपूर्ण सांस्कृतिक और मनोरंजक अनुभव लेकर आएगा. महोत्सव के केंद्र में पतंगों के इतिहास और उनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने वाला एक विशेष पवेलियन स्थापित किया जाएगा. इस प्रदर्शनी में यह दिखाया जाएगा कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों में पतंग निर्माण की कला विकसित हुई पारंपरिक कागज की पतंगों और लड़ाकू पतंगों से लेकर समकालीन कलात्मक और खेल डिजाइनों तक का सफर यहां जीवंत होगा. इसके अतिरिक्त, एक विशेष फोटोग्राफी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें दुनिया भर के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सवों के दुर्लभ दृश्यों और विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली पतंगों की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी.

अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव 2026 (ETV Bharat)

पतंगें और सुरक्षित मांझा खरीद सकेंगे



परिवार और बच्चों के मनोरंजन का भी इस उत्सव में विशेष ध्यान रखा गया है. महोत्सव में लगे पारंपरिक स्टालों से अपनी पसंद की पतंगें और सुरक्षित मांझा खरीद सकेंगे और निर्धारित क्षेत्रों में खुद पतंग उड़ाने का आनंद ले सकेंगे. साथ ही, वे देश-विदेश से आए पतंगबाजों से सीधे संवाद भी कर सकेंगे. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तीनों दिन संगीतमय संध्याओं का आयोजन होगा, जिसमें लाइव गायन, सूफी संगीत, कव्वाली तथा भारतीय लोक और फ्यूजन संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इसके अलावा कम से कम छह सांस्कृतिक दल अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. खान-पान के शौकीनों के लिए फूड कोर्ट में कम से कम 10 विविध स्टाल लगाए जाएंगे, जबकि बच्चों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने (पॉटरी), पेंटिंग, कठपुतली के खेल और टॉय ट्रेन की सवारी जैसे आकर्षक इंतजाम रहेंगे.

बांसेरा पार्क (ETV Bharat)