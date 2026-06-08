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दिल्ली में आपदाओं से निपटने के लिए बनेगी विशेष 'सर्च एंड रेस्क्यू विंग', 90 करोड़ की लागत से आएंगे अत्याधुनिक उपकरण

नई दिल्ली: दिल्ली में आग, बाढ़ और भूकंप जैसी बड़ी आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्य को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस (DFS) एक विशेष सर्च एंड रेस्क्यू विंग का गठन करने जा रही है. दिल्ली सरकार के निर्देश पर तैयार की जा रही इस समर्पित विंग के लिए आवश्यक मैनपावर व आधुनिक उपकरणों का एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है.

चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि इस हाई-टेक विंग को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने पर करीब 90 करोड़ रुपये की लागत आएगी. शुरुआती चरण में इस विशेष टीम को दिल्ली में पहले से स्थापित तीन प्रमुख डिजास्टर सेंटर्स नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर व रोहिणी में तैनात किया जाएगा. आपातकालीन स्थिति में नजदीकी सेंटर से विशेषज्ञ टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर तुरंत जान-माल की रक्षा करने का काम करेंगे.

एके मलिक, चीफ फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

राजधानी दिल्ली में आग, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ खतरनाक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) आपदा से निपटने के लिए दिल्ली फायर सर्विस और ज्यादा मजबूत होगी. समर्पित 'सर्च एंड रेस्क्यू विंग' के गठन और अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तैयार किया गया है. इसके तहत देश-विदेश से विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे. इस विशेष विंग के गठन के लिए मैनपावर व इक्विपमेंट (उपकरणों) का विस्तृत प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है.

पुलिस की जगह कमान संभालेंगे DFS के ट्रेंड जवान: दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर (CFO) एके मलिक के मुताबिक वर्तमान में राजधानी के तीनों डिजास्टर सेंटर्स पर आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. अभी तक स्थिति ये है कि अगर दिल्ली में कहीं भी CBRN जैसी जैसी गंभीर स्थिति पैदा होती है, तो राहत और बचाव कार्य के लिए दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारियों को भेजा जाता है. लेकिन इस नई योजना के लागू होने के बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा. अब दिल्ली फायर सर्विस के पास अपने खुद के विशेषज्ञ व तकनीकी रूप से सक्षम कर्मचारी होंगे. इन जवानों को केमिकल व न्यूक्लियर जैसी बेहद संवेदनशील आपदाओं से निपटने के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी जाएगी. ये जवान विशेष 'हैजमैट' (Hazmat - Hazardous Materials) वाहनों व आधुनिक सुरक्षा गियर्स के साथ सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे.

तीन रणनीतिक लोकेशंस से संचालित होगी विंग: दिल्ली की भौगोलिक स्थिति व भारी ट्रैफिक को देखते हुए रिस्पॉन्स टाइम को कम करना सबसे बड़ी चुनौती रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए, पहले चरण में इस विशेष सर्च एंड रेस्क्यू विंग को दिल्ली में पहले से मौजूद तीनों बड़े डिजास्टर सेंटर्स नेहरू प्लेस (दक्षिण दिल्ली), लक्ष्मी नगर (पूर्वी दिल्ली) और रोहिणी (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली) तैनात किया जाएगा. इन तीन कोनों पर टीम की मौजूदगी का फायदा ये होगा कि दिल्ली-एनसीआर के किसी भी हिस्से में आपदा आने पर सबसे नजदीकी डिजास्टर सेंटर से यह विशेष टीम तुरंत हरकत में आ जाएगी और बिना वक्त गंवाए राहत कार्य शुरू कर देगी.