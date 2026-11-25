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दिल्ली को अगले साल मिलेंगे दो बड़े अस्पताल, बढ़ेंगी 1,815 बेड की सुविधाएं; CM बोलीं- कोताही बर्दाश्त नहीं

सीएम रेखा गुप्ता मीटिंग करती हुई ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: अगले साल दिल्ली वालों को सिरसपुर और हस्तसाल में दो नए और बड़े अस्पतालों की सौगात मिलने जा रही है. इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था में 1,815 नए बेड जुड़ जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी. सीएम ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं को तय डेडलाइन में पूरा किया जाए, काम में किसी भी तरह की कोताही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सिरसपुर में 1,164 और हस्तसाल में 651 बेड तैयार बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसपुर में 1,164 बेड क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है. फिलहाल यहां आधुनिक मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिसे जनवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, हस्तसाल में बन रहा 651 बेड का अस्पताल भी लगभग पूरा होने के करीब है. इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों को घर के नजदीक बेहतर इलाज मिल सकेगा और बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा.

अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खुलेंगे 40 आरोग्य मंदिर

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार मोहल्ला स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 415 केंद्र अभी काम कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि अगले महीने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 102वीं जयंती के मौके पर 40 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित कर दिए जाएं. इसके अलावा, जिन केंद्रों पर मरीजों की भीड़ ज्यादा रहती है, वहां दो शिफ्टों में ओपीडी सेवाएं शुरू करने की भी योजना है.