दिल्ली को अगले साल मिलेंगे दो बड़े अस्पताल, बढ़ेंगी 1,815 बेड की सुविधाएं; CM बोलीं- कोताही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसपुर में 1,164 बेड क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है.
Published : November 25, 2026 at 6:23 PM IST
नई दिल्ली: अगले साल दिल्ली वालों को सिरसपुर और हस्तसाल में दो नए और बड़े अस्पतालों की सौगात मिलने जा रही है. इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था में 1,815 नए बेड जुड़ जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी. सीएम ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं को तय डेडलाइन में पूरा किया जाए, काम में किसी भी तरह की कोताही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
सिरसपुर में 1,164 और हस्तसाल में 651 बेड तैयार बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसपुर में 1,164 बेड क्षमता वाला अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है. फिलहाल यहां आधुनिक मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जिसे जनवरी के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, हस्तसाल में बन रहा 651 बेड का अस्पताल भी लगभग पूरा होने के करीब है. इन दोनों अस्पतालों के शुरू होने से बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों को घर के नजदीक बेहतर इलाज मिल सकेगा और बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा.
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खुलेंगे 40 आरोग्य मंदिर
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार मोहल्ला स्तर पर चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कुल 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 415 केंद्र अभी काम कर रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि अगले महीने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 102वीं जयंती के मौके पर 40 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित कर दिए जाएं. इसके अलावा, जिन केंद्रों पर मरीजों की भीड़ ज्यादा रहती है, वहां दो शिफ्टों में ओपीडी सेवाएं शुरू करने की भी योजना है.
मादीपुर-ज्वालापुरी और मैटरनिटी ब्लॉक का भी विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि मादीपुर (466.50 करोड़ रुपये) और ज्वालापुरी (484.04 करोड़ रुपये) में भी 691-691 बेड के दो नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके साथ ही पुराने अस्पतालों में मां और बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल (रोहिणी), यहां 463 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक बन रहा है, जबकि नया ओपीडी ब्लॉक उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है.
एलबीएस और राव तुला राम अस्पताल, खिचड़ीपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में 460 बेड और राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल में 270 बेड के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक का काम लगभग पूरा हो चुका है और इन्हें जल्द शुरू किया जाएगा.
मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी एमबीबीएस और डेंटल सीटें
द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल और गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, जहां 150-150 एमबीबीएस सीटें प्रस्तावित हैं. इसके अलावा बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में सीटें 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में 50 से बढ़ाकर 70 करने की प्रक्रिया जारी है. वहीं, एलएनजेपी और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर के एकीकृत पुनर्विकास के लिए 30 महीने का समय तय किया गया है. यमुनापार के जीटीबी, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी, कैंसर इंस्टीट्यूट और इहबास को भी एक साझा ढांचे के तहत लाकर सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और मानव संसाधन को एक साथ मजबूत किया जा रहा है और विभाग सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग कर रहा है.
ये भी पढ़ेंः-राजीव गांधी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में तीन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ