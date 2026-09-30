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दिल्ली में जल्द सरपट दौड़ेगी गाड़ियां: ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, राजधानी में लागू होगा आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम

मंत्रिमंडलीय समिति ने ITMS लागू करने को दी हरी झंडी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम और रेंगती गाड़ियों से परेशान वाहन चालकों और आम जनता के लिए एक राहतभरी खबर है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा दांव खेला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली में एडवांस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने को हरी झंडी दे दी है. इस हाईटेक परियोजना पर सरकार 1,789.52 करोड़ रुपये खर्च करेगी.