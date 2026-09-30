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दिल्ली में जल्द सरपट दौड़ेगी गाड़ियां: ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति, राजधानी में लागू होगा आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम

नई परियोजना के तहत राजधानी के ट्रैफिक को पूरी तरह 'स्मार्ट और रियल-टाइम' बनाया जाएगा. क्या होंगे इससे फायदे, पढ़ें खबर..

मंत्रिमंडलीय समिति ने ITMS लागू करने को दी हरी झंडी
मंत्रिमंडलीय समिति ने ITMS लागू करने को दी हरी झंडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 10:46 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम और रेंगती गाड़ियों से परेशान वाहन चालकों और आम जनता के लिए एक राहतभरी खबर है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा दांव खेला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिल्ली में एडवांस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू करने को हरी झंडी दे दी है. इस हाईटेक परियोजना पर सरकार 1,789.52 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

क्या है नया सिस्टम और कैसे बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

अब तक दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल्स एक तय टाइमर के हिसाब से बदलते थे, जिससे कई बार खाली सड़कों पर भी लाल बत्ती पर लंबा इंतजार करना पड़ता था. लेकिन इस नई परियोजना के तहत राजधानी के ट्रैफिक को पूरी तरह 'स्मार्ट और रियल-टाइम' बनाया जाएगा. इसके तहत प्रमुख चौराहों पर अत्याधुनिक सेंसर और ऑटोमैटिक कैमरे लगाए जाएंगे, जो सड़कों पर गाड़ियों के दबाव को खुद मापकर ट्रैफिक लाइट्स का समय तय करेंगे.

दिल्ली वालों को मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

जाम से मिलेगी मुक्ति: शहर के मुख्य कॉरिडोर्स और व्यस्त चौराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारों से निजात मिलेगी और ट्रैफिक का फ्लो सुगम होगा.

समय और ईंधन की भारी बचत: सिग्नल पर घंटों खड़े रहने से बर्बाद होने वाले पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी, जिससे आम लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी.

प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक: ट्रैफिक जाम के दौरान वाहनों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली की हवा खराब होती थी. सुगम यातायात से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और प्रदूषण पर लगाम लगेगी.

सड़क सुरक्षा होगी पुख्ता: ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी.

लाइव ट्रैफिक अपडेट: यात्रियों को मोबाइल ऐप्स और डिजिटल बोर्ड के जरिए पहले ही कंजेशन और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी मिल जाएगी.

एक कमांड सेंटर से होगी निगरानी

योजना के तहत दिल्ली के सभी सिग्नल्स को एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा. इससे किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट, दुर्घटना या जलभराव की स्थिति में ट्रैफिक डायवर्जन करना बेहद आसान हो जाएगा. दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि इस हाईटेक व्यवस्था के लागू होने से राजधानी में सफर करना काफी आसान और आरामदायक हो जाएगा.

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दिल्ली में लागू होगा ITMS
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DELHI HIGH TECH TRAFFIC SYSTEM
ITMS TO BE IMPLEMENTED IN DELHI

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